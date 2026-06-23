Нацбанк оштрафував «Укрпошту» на понад 2,5 млн грн

«Укрпошта» зобов’язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів

Національний банк України наклав на «Укрпошту» штраф за порушення вимог законодавства у розмірі 2 544 900 грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нацбанк.

«За результатами планової перевірки АТ «Укрпошта», яку здійснив Департамент інспектування Національного банку України в листопаді 2025 року – січні 2026 року, виявлені порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів під час надання послуг на платіжному ринку», – йдеться в повідомленні.

На «Украпошту» накладено штраф у розмірі 2 544 900 грн за порушення вимог:

Закону України «Про платіжні послуги»;

Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні;

Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг;

Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів.

Як зазначається, «Укрпошта» зобов’язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня доведення до відома до компанії рішення Комітету з нагляду.

Крім того, НБУ зобовʼязав «Укрпошту» усунути порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та вжити заходів для недопущення таких порушень у подальшій діяльності до 30 вересня поточного року.

Нагадаємо, напередодні Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. У НБУ заявили, що керівник компанії не продемонстрував достатнього рівня знань законодавства та нормативних актів регулятора, необхідних для управління надавачем фінансових платіжних послуг. Відповідно до законодавства, уповноважений орган «Укрпошти» має протягом п'яти робочих днів відсторонити керівника та протягом двох місяців призначити нового очільника компанії.

Незабаром Смілянський різко відреагував на рішення Національного банку про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності. Керівник держкомпанії заявив про намір оскаржувати дії регулятора та пригрозив судовими позовами.