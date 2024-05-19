Інспектор Пентагону у звіті вказав на сильні та слабкі сторони ЗСУ

ЗСУ винахідливі, але все ще обтяжені радянщиною, вважають у Пентагоні

ЗСУ показують велику винахідливість, але на їх можливості сильно спливають радянські доктрини

Для інструкторів Сполучених Штатів та НАТО, які готують українських військових, є великим викликом змінити мислення підопічних, оскільки українське командування все ще дотримується радянської доктрини ведення війни. Такий висновок оприлюднено у звіті Пентагону перед американським Конгресом США

У документі інспектор Пентагону вказує, що ЗСУ показують велику винахідливість, але на їх можливості сильно спливають радянські доктрини. Звіт, опублікований 16 травня, наводить загальний огляд допомоги США Україні та її підзвітності, охоплює перший квартал 2024 року і серед іншого містить розділ про операційну здатність українського війська та виклики для інструкторів союзників, інформує Голос Америки.

Інспектор, який складав звіт, вказує, що українські військові демонструють професійність та новаторство в застосуванні дронів для розвідки та атак. У звіті вказується зо ЗСУ застосовують багато дронів під час ведення бойових дій. Крім того, були створені вогневі групи для боротьби з іранськими безпілотниками, що також названо новацією.

Разом з тим, у ЗСУ є проблеми у сфері здатності ефективно застосовувати комбіновані види зброї та використовувати прориви.

Одним із головних викликів для інструкторів США та НАТО, які працюють з українцями, стало мислення командування. Українські військові все ще покладаються на радянську військову доктрину. Вказується що штаби ЗСУ історично організовані не на основі бойових функцій і не підтримують спільні бойові дії. Тому штаби продемонстрували обмежену здатність проводити операції на рівні вище бригадного.

Крім того, у звіті вказується, що деякі командувачі ЗСУ та підрозділи переймають філософію на основі виконання поставлених завдань через децентралізацію, з наголосом на довіру, ініціативу, делегування рішень та творчість, але затяжна війна зменшує якість війська.

ЗСУ використовують артилерію та далекобійну зброю скоріше для ведення боїв з ворогом, ніж для проведення маневрів та проривів. Декілька спроб ЗСУ здійснити прорив не були успішними, вказали автори документа. Вони зазначили, що нестача повітряних потужностей та інженерних можливостей ще більше обмежують ЗСУ. Росія має чисельну перевагу в артилерії та далекобійній зброї, що зменшує здатність ЗСУ накопичити бойові сили, а затяжна війна та затримки з поставками зброї дали можливість окупантам мінувати ділянки та будувати захисні укріплення.

Через обмежену кількість людського ресурсу є складнощі з проведенням ротацій, забезпечення військовим відпочинку та навчання. Середній вік українського військового перевищує 40 років. Звіт відзначає, що зниження призовного віку неоднозначно сприймається в Україні, зокрема через ризики для економіки. Зниження віку мобілізації може дозволити мобілізувати ще 50 тис. чоловік, ідеться у звіті.

Нагадаємо, військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року.

Раніше росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру.