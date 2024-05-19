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Окупанти масовано обстряляли логістичні шляхи ЗСУ на Луганщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти масовано обстряляли логістичні шляхи ЗСУ на Луганщині
Упродовж доби на Куп’янському та Лиманському напрямках сталося 17 бойових зіткнень
фото: Артем Лисогор/Telegram

Під удар потрапила логістика поблизу Невського та Новолюбівки

Упродовж доби окупанти обстріляли кожне деокуповане село на Луганщині. Зокрема, масовано атакували логістичні шляхи. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram.

«Противник обстріляв кожне деокуповане село, де залишаються люди. Так, у Невському та Новолюбівці сталося близько 30 вибухів. Зруйновані три будинки та адміністративні будівлі. Масовано обстріляні логістичні шляхи навколо», – написав глава регіону.

По Макіївці росіяни вдарили з гелікоптера та реактивної системи залпового вогню «Град».

Також під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Куземівка та Стельмахівка.

Упродовж доби ворог атакував на Куп’янському та Лиманському напрямках. Загалом там сталося 17 бойових зіткнень.

Нагадаємо, що в ніч на 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Усі ворожі цілі були збиті у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях. Одеський мер Геннадій Труханов розповів, що ворожий дрон вночі було збито, зокрема, й над Одесою. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Міський голова показав фото збитого безпілотника.

Також повідомлялося, що на Київщині всі «Шахеди» вночі було збито поза межами населених пунктів. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

До відома, нині триває 816-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби українські захисники знищили 1210 окупантів.

За даними аналітиків ISW, Росія, ймовірно, готується до другого етапу наступальної операції на півночі Харківської області, яку російські війська, ймовірно, мають намір розпочати після очікуваного захоплення ними Вовчанська. 

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Теги: фронт обстріл війна Луганщина

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