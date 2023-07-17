«Взрыв Крымского моста – это будничное мероприятие». Пропагандисти отримали нову методичку

Пропагандисти намагаються переконати росіян, що в пошкодженні Кримського мосту нібито вже нема нічого страшного

17 липня сталося падіння прольоту Кримського мосту. Поки деталі подій з’ясовуються, російські пропагандисти вже почали брехати по-новому – за їхніми словами, руйнування Кримського мосту, яким вони вихвалялися від самого початку його будування, насправді вже «будничное мероприятие».

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Так один із популярних пропагандистських каналів у Telegram заявив, що в Росії, виявляється, щодня щось обстрілюють, і впадати в істерику через Кримський міст – це лицемірство.

«Підрив Кримського мосту – це вже буденна подія, як і обстріл Шебекіно», – пише пропагандист, певно, забувши, як росіяни возвеличували Кримський міст і як диктатор Путін погрожував усіма можливими карами, якщо з Кримським мостом бодай щось трапиться.

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Традиційно впав в істерику й одіозний пропагандист Ігор Стрєлков-Гіркін. Він сумно попередив росіян, що їм варто очікувати й наступних ударів по Кримському мосту.

«Мені нема чого додати до того, що написав після минулої атаки на Кримський міст: «Битимуть ще». Битимуть ще. Більше, далі, сильніше. Поки дивовижні придурки в Кремлі не зрозуміють, що не буде договорнячків, що партнери їх не зрозуміють і не пробачать і що у війні треба перемагати», – каже терорист Гіркін.

Гіркін анонсує майбутні удари по Кримському мосту скріншот

Нагадаємо, що внаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України.

Українці миттєво відреагували на пошкодження Кримського моста й створили нові жартівливі ілюстрації. Користувачі соцмереж масово публікують меми про «бавовну» на півострові, унаслідок чого вдруге обвалився один із прольотів моста.