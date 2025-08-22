Путін після саміту на Алясці заявив про покращення відносин зі США

Російський диктатор обмовився про можливість співпраці США та Росії на Арктиці

Російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Слова диктатора цитують росЗМІ, передає «Главком».

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».

«У нас була відверта зустріч на Алясці, контакти продовжуються на рівні наших міністерств і компаній. Я розраховую, що наші перші кроки – це лише початок відновлення наших відносин. Це залежить від наших західних партнерів у широкому розумінні цього слова, адже США також пов’язані певними зобов’язаннями в межах різних альянсів», – розповів Путін.

Російський диктатор обмовився про можливість співпраці США та Росії на Арктиці.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Вони обговорили війну в Україні, обмін територіями, спільний бізнес.

Російський диктатор повторив, що РФ нібито зацікавлена в тому, щоб закінчити війну. Також він закликав українських і європейських лідерів не втручатися.

Президент США Дональд Трамп у інтерв’ю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що темами перемовин були мирна угода, гарантії безпеки та можливі обміни територіями.

Трамп також зауважив, що у наступній зустрічі братимуть участь президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін, і звичайно, він сам.