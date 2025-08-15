ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»

Сили спецоперацій ЗСУ вразили російський порт «Оля» в Астраханській області

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили успішне вогневе ураження морського порту «Оля», розташованого в Астраханській області РФ. Атака відбулася 14 серпня з метою зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб України.

Порт «Оля» є важливим логістичним пунктом, який використовується російськими військами для постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, під час атаки було уражено судно «Порт Оля 4», на борту якого знаходилися комплектуючі до безпілотних літальних апаратів типу «Shahed» та боєприпаси, доставлені з Ірану.

Наразі результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили потужний радар окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ССО.

«У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» в н.п Абрикосівка», – повідомили військові.

Пояснюється, що цей радянсько-російський радіолокаційний комплекс включає можливості детекції повітряних цілей. Окупанти використовують ТРЛК-10 «Скала-М» для контролю повітряного руху на маршрутах і в підходових зонах.

До слова, у ніч на 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки невідомих дронів. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи почалися близько 4:00 ранку. Загалом пролунало щонайменше десять вибухів, а також зафіксовано чисельні прильоти у нафтопереробний завод. Наразі на території заводу тривають пожежі.