ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
Сили оборони здійснили вогневе ураження морського порту «Оля»
Сили спецоперацій ЗСУ вразили російський порт «Оля» в Астраханській області

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили успішне вогневе ураження морського порту «Оля», розташованого в Астраханській області РФ. Атака відбулася 14 серпня з метою зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб України.

Порт «Оля» є важливим логістичним пунктом, який використовується російськими військами для постачання товарів військового призначення з Ірану.

За наявною інформацією, під час атаки було уражено судно «Порт Оля 4», на борту якого знаходилися комплектуючі до безпілотних літальних апаратів типу «Shahed» та боєприпаси, доставлені з Ірану.

Наразі результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили потужний радар окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ССО.

«У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 «Скала-М» в н.п Абрикосівка», – повідомили військові.

Пояснюється, що цей радянсько-російський радіолокаційний комплекс включає можливості детекції повітряних цілей. Окупанти використовують ТРЛК-10 «Скала-М» для контролю повітряного руху на маршрутах і в підходових зонах.

До слова, у ніч на 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки невідомих дронів. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи почалися близько 4:00 ранку. Загалом пролунало щонайменше десять вибухів, а також зафіксовано чисельні прильоти у нафтопереробний завод. Наразі на території заводу тривають пожежі.

