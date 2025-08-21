Головна Країна Події в Україні
Дрони уразили ключовий вузол нафтопроводу «Дружба» на Брянщині (відео)

Іванна Гончар
Дрони уразили ключовий вузол нафтопроводу «Дружба» на Брянщині (відео)
«Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області
скриншот з відео

Нафтопровід «Дружба» останнім часом став однією з головних цілей атак

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів, передає «Главком».

Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба» , який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

«Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…», – написав «Мадяр».

Нафтопровід «Дружба» останнім часом став однією з головних цілей атак. Зокрема, через перебої з його роботою вже кілька днів нарікають угорські партнери, які залежать від постачання пального з Росії.

19 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання нафти трубопроводом «Дружба» до Угорщини вже відновлено, а за швидке відновлення він висловив вдячність Росії. 

Варто зазначити, що Європейська комісія заявила, що українська атака на нафтопровід «Дружба» не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешта в бік Києва. 

На пресконференції в Брюсселі речниця ЄС Єва Грнцирова зазначила, що «немає чіткої інформації» про походження атаки на інфраструктуру. Речниця підкреслила, що атака не впливає на енергопостачання до ЄС.

Нагадаємо, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

До слова, нафтопереробні заводи в Китаї активізували закупівлі російської нафти, скориставшись можливістю придбати за зниженою ціною вантажі, від яких відмовилася Індія.

