Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: знеструмлено майже всі мікрорайони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: знеструмлено майже всі мікрорайони
Безпілотники вдарили по Харківщині
Ворог наніс більш ніж десять ударів по Чугуєву

У ніч на 18 жовтня росіяни масовано вдарили безпілотниками по місту Чугуїв у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міську голову Галину Мінаєву.

Мінаєва розповіла, що ворог наніс більш ніж десять ударів по Чугуєву. Як відомо, внаслідок атаки знеструмлено майже всі мікрорайони.

Зазначається, що енергетики готові розпочати роботи з відновлення енергопостачання, але зможуть це зробити лише після того, як місця влучень обстежать вибухотехніки.

«Набираємося терпіння і віримо в те, що наші фахівці знову зроблять неможливе. Дякую усім, хто зараз ризикуючи життям, виконує професійний обов'язок задля своїх земляків», – написала Мінаєва.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 02:00 ворог завдав по місту щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Федоров розповів, що внаслідок обстрілу двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. 

Як зазначається, окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА. Росіяни атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань. Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. «Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими», – написав Федоров.

Також у  ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.

Як відомо, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

