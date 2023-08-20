Хвилина мовчання: згадаймо добровольця батальйону «Свобода» Олександра Поліщука

Військовий загинув напередодні свого Дня народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Поліщука.

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23 грудня минулого року у боях за Бахмут на Донеччині загинув заступник командира роти батальйону «Свобода» Нацгвардії Олександр Поліщук (позивний Альпініст). 6 січня йому мало б виповнитися 46 років.

Олександр із донькою фото з відкритих джерел

До війни Поліщук був підприємцем у Білій Церкві, експертом з міцності й надійності в будівництві, власником фірми, що займається висотними роботами, також обожнював гори (тому позивний – Альпініст).

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Олександр багато подорожував та любив збирати гриби фото: Alexander Polishuk / facebook

Олександр спершу був добровольцем тероборони, а потім – Нацгвардії.

Олександр Поліщук загинув у 45 років фото з відкритих джерел

«Він належав до категорії людей, які самі себе зробили. Мав родину, дружину, доньку, улюблену справу, друзів. Займався спортом, підкорював гірські вершини… Але все змінилося в одну мить у лютому минулого року… Поліщук був головним серед добровольців у роті. Його досвід, врівноваженість, інтуїція і відчайдушність рятували життя багатьом.

Із простого бійця він став заступником командира роти: не через призначення згори, а за вибором побратимів. Він не вилазив з позицій, «стрибав між мінами, як зайчик» (його власні слова), завжди був поруч з бійцями, допомагав, підтримував. І в той останній бій він теж пішов першим», – розповіла про загиблого журналістка й волонтерка Наталка Позняк.

Олександр з сімʼєю фото з відкритих джерел

Олександр з донькою фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.