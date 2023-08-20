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Хвилина мовчання: згадаймо добровольця батальйону «Свобода» Олександра Поліщука

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця батальйону «Свобода» Олександра Поліщука
Олександр був заступником командира роти батальйону «Свобода»
фото з відкритих джерел

Військовий загинув напередодні свого Дня народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Поліщука.

23 грудня минулого року у боях за Бахмут на Донеччині загинув заступник командира роти батальйону «Свобода» Нацгвардії Олександр Поліщук (позивний Альпініст). 6 січня йому мало б виповнитися 46 років. 

Олександр із донькою
Олександр із донькою
фото з відкритих джерел

До війни Поліщук був підприємцем у Білій Церкві, експертом з міцності й надійності в будівництві, власником фірми, що займається висотними роботами, також обожнював гори (тому позивний – Альпініст).

12 фото
На весь екран
Олександр багато подорожував та любив збирати гриби
фото: Alexander Polishuk / facebook

Олександр спершу був добровольцем тероборони, а потім – Нацгвардії.

Олександр Поліщук загинув у 45 років
Олександр Поліщук загинув у 45 років
фото з відкритих джерел

«Він належав до категорії людей, які самі себе зробили. Мав родину, дружину, доньку, улюблену справу, друзів. Займався спортом, підкорював гірські вершини… Але все змінилося в одну мить у лютому минулого року… Поліщук був головним серед добровольців у роті. Його досвід, врівноваженість, інтуїція і відчайдушність рятували життя багатьом.

Із простого бійця він став заступником командира роти: не через призначення згори, а за вибором побратимів. Він не вилазив з позицій, «стрибав між мінами, як зайчик»  (його власні слова), завжди був поруч з бійцями, допомагав, підтримував. І в той останній бій він теж пішов першим», – розповіла про загиблого журналістка й волонтерка Наталка Позняк.

Олександр з сімʼєю
Олександр з сімʼєю
фото з відкритих джерел
Олександр з донькою
Олександр з донькою
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: Свобода війна пам'ять смерть військові фронт Бахмут

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