Із Бучі врятована 106-річна українка (відео)

Довгожителька при тямі, однак вже самостійно не ходить

Жінка пересувається на візку, однак мужньо перенесла транспортування

Сьогодні на Київщині із розбомбленої Бучі евакуювали 106-річну жінку. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

«Довгожителька перенесла транспортування у візку. Жінка, яка її супроводжувала переконує: старенька у здоровому глузді та при пам‘яті», – написав він.

Як виявилося, супроводжуюча – донька евакуйованої пані.

Вона сказала, що матір не ходить і має проблеми зі слухом, однак має хорошу пам'ять. Дві жінки провели 24 дні війни разом.

«Не можу повірити, що це сталося, що дожила до такої ганебної війни», – сказала молодша з евакуйованих мешканок Бучі.

Нагадаємо, сьогодні евакуювали понад 6,5 тис. українців. Де продовжать порятунок завтра.

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