  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Із Бучі врятована 106-річна українка (відео)

    Довгожителька при тямі, однак вже самостійно не ходить - Із Бучі врятована 106-річна українка (відео)
    Довгожителька при тямі, однак вже самостійно не ходить
    скріншот із відео

    Жінка пересувається на візку, однак мужньо перенесла транспортування

    Сьогодні на Київщині із розбомбленої Бучі евакуювали 106-річну жінку. Про це повідомив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

    «Довгожителька перенесла транспортування у візку. Жінка, яка її супроводжувала переконує: старенька у здоровому глузді та при пам‘яті», – написав він.

    Як виявилося, супроводжуюча – донька евакуйованої пані.

    Вона сказала, що матір не ходить і має проблеми зі слухом, однак має хорошу пам'ять. Дві жінки провели 24 дні війни разом.

    «Не можу повірити, що це сталося, що дожила до такої ганебної війни», – сказала молодша з евакуйованих мешканок Бучі.

    Нагадаємо, сьогодні евакуювали понад 6,5 тис. українців. Де продовжать порятунок завтра.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Олексій Гончаренко Київщина Україна Telegram жінка окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із Бучі врятована 106-річна українка (відео)