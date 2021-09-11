Рідні Сергія не вірять, що він міг просто вистрибнути з судна

Дружині повідомили, що під чаc зміни Сергій Криворучко упав за боpт

Із боpту судна «Kathrin» у водах Індійського окeану бeзвісти зник члeн eкіпажу – гpомадянин Укpаїни Сергій Криворучко. Про це ідеться у сюжеті телеканалу «ВТВ плюс».

Він пішов у рейс у якості старшого помічника капітана. Про роботу довідався від перевіреної компанії, із якою співпрацював останні 8 років.

Як розповіла дружина моряка Тетяна, зв'язок із Сергієм вона втратила 6 вересня. У останньому повідомленні чоловік писав, що іде відпочивати.

Пізніше Тетяні повідомили, що під чаc зміни Сергій упав за боpт. Cвідчeння члeнів eкіпажу нe cпівпадають.

«Мені розповіли, що він на очах у екіпажу викинувся з судна. Але із часом свідчення змінилися, частина команди повідомила, що була на вечері, мовляв, не бачили інциденту. Лише помітили на капітанському містку взуття та телефон Сергія. Інші ж розповідали – чоловік вистрибнув за борт, йому кидали рятівне коло, та він від нього відмовився», – розповіла Тетяна.

Рідні чоловіка звернулися до Фонду допомоги морякам, Міністерства закордонних справ, Міжнародної федерації транспортувальників та до посла України в Індії. Триває перевірка інциденту.

Раніше на кораблі в територіальних водах Єгипту було знайдено тіло українського моряка. Трагедія сталася на борту одного з суден німецької компанії Blumenthal. Слідів насильницької смерті на тілі одесита 1956 року народження не виявлено.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українського моряка на судні Msc Messina.

Тіло загиблого українського моряка вже доставлено до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Сінгапурі.

Контейнеровоз Msc Messina, на борту якого знаходилися одеські моряки, загорівся 25 червня. Екіпаж знаходився без зв'язку. У соцмережах повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк з Одеси. Це був його другий рейс.