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Як британські військові проводжають українських бійців додому: з’явилося відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як британські військові проводжають українських бійців додому: з’явилося відео
Вишкіл у Великій Британії пройшли вже більш як 10 тис. українських військових
фото: скрін із відео

Британські військові вишикувалися вздовж дороги з українським прапором

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як британські військові проводжають українських бійців, які завершили навчання у Великій Британії. Запис зроблений одним із українських воїнів.

Британські військові вишикувалися вздовж дороги з українським прапором.

8 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на збройні сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії повідомив, що вишкіл у Великій Британії пройшли вже більш як 10 тис. українських військових.

«Підтримка Великою Британією України залишається непохитною, оскільки ми прагнемо навчити 20 тис. новобранців у 2023 році», – зазначили в Генштабі.

До слова, триває 412-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. 

Теги: ЗСУ Велика Британія Україна

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