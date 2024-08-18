Як довго Росія зможе утримувати ініціативу на сході України? Аналіз ISW

За даними американських аналітиків, нині Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій в Україні

Перекидання російських військ до Курської області послабить здатність ворога підтримувати наступальні операції на території нашої країни

Російські загарбники не здатні нескінченно довго утримувати наступальну ініціативу по всій лінії фронту на сході України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, нині Росія володіє ініціативою на всьому театрі бойових дій, і це дозволило їй визначати місце, час, інтенсивність та вимоги до ведення бойових дій в Україні. Російські війська скористалися цими перевагами для визначення темпу наступу, що дозволило загарбникам реалізовувати більш стійкі наступальні операції та здебільшого уникати кульмінації.

Російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних та оперативних резервів напередодні літа 2024 року для підтримки поточних наступальних операцій, стверджує ISW. Водночас армія РФ, імовірно, витратила і задіяла багато з цих резервів у наступальних операціях на сході та північному сході України навесні 2024 року і протягом літа.

Аналізуючи подальший розвиток подій, аналітики припустили, що операція ЗСУ в Курській області та посилення російського пріоритету підтримки темпу наступальних операцій у Донецькій області, ймовірно, призведуть до більшого навантаження на оперативні резерви, що залишилися. Із часом це навантаження, ймовірно, почне відбиватися на здатності Росії підтримувати послідовні наступальні дії в усій зоні бойових дій на всьому театрі воєнних дій.

«Подальша передислокація російських військ до Курської області також ще більше послабить здатність Росії підтримувати наступальні операції на північному сході і сході України. Хоча російські війська, скоріш за все, почнуть знижувати наступальну активність на менш пріоритетних ділянках фронту, а не будуть робити це рівномірно по всій лінії фронту», – підсумували фахівці.

Нагадаємо, що українські сили незначно просунулися на правому березі каналу Сіверський Донець-Донбас у Часовому Яру. Тим часом російські війська продовжували наземні наступи на північ від Харкова поблизу Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська. Також ворог незначно просунувся поблизу Кремінної.