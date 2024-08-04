Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW

Українські сили відбили російський взводний механізований штурм на Покровському напрямку

Ворог просувається на кількох напрямках. Водночас російські загарбники перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ продовжували наступальні дії на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська та Тихого. Повідомляється, що окупанти перекидають сили з окупованої Луганської області в район Стариці (на північний схід від Харкова) для підготовки до майбутніх штурмів у цьому районі.

Ворог нещодавно просунувся на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах південної Макіївки.

Російські сили нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, зокрема на північ від Роздолівки. Бої тривали біля Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки, Виїмки та Переїзного. Окупанти нещодавно просунулися в межах Часового Яру, зокрема росіяни нещодавно просунулися далі на захід від каналу Сіверський-Донець Донбас.

Російські війська продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська просуваються в Залізне і в центрі Нью-Йорка. ISW зазначає, що російські війська просунулися лише на один кілометр від адміністративних кордонів Торецька.

3 серпня російські війська продовжили наступальні дії на Покровському напрямку. Офіцер української бригади, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що 2 серпня українські сили відбили російський взводний механізований штурм у невизначеному районі на Покровському напрямку.

Офіцер також зазначив, що російські війська перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок, особливо з окупованого Геніченська Херсонської області, окупованого Бердянська Запорізької області та окупованого Маріуполя Донецької області.

2 і 3 серпня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки і Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки й Парасковіївки, але лінія фронту не змінювалася. Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Великої Новосілки на кордоні Донецько-Запорізької області.

На заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Речник оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що російські сили активно атакують на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки. Бої тривали на лівому березі Херсонщини, зокрема під Кринками, але підтверджених змін лінії фронту не було.