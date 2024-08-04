Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили відбили російський взводний механізований штурм на Покровському напрямку

Ворог просувається на кількох напрямках. Водночас російські загарбники перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Війська РФ продовжували наступальні дії на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова біля Вовчанська та Тихого. Повідомляється, що окупанти перекидають сили з окупованої Луганської області в район Стариці (на північний схід від Харкова) для підготовки до майбутніх штурмів у цьому районі.

Ворог нещодавно просунувся на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах південної Макіївки.

Російські сили нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, зокрема на північ від Роздолівки. Бої тривали біля Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки, Виїмки та Переїзного. Окупанти нещодавно просунулися в межах Часового Яру, зокрема росіяни нещодавно просунулися далі на захід від каналу Сіверський-Донець Донбас.

Російські війська продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російські блогери продовжували стверджувати, що російські війська просуваються в Залізне і в центрі Нью-Йорка. ISW зазначає, що російські війська просунулися лише на один кілометр від адміністративних кордонів Торецька.

3 серпня російські війська продовжили наступальні дії на Покровському напрямку. Офіцер української бригади, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що 2 серпня українські сили відбили російський взводний механізований штурм у невизначеному районі на Покровському напрямку.

Офіцер також зазначив, що російські війська перекидають усі наявні резерви на Покровський напрямок, особливо з окупованого Геніченська Херсонської області, окупованого Бердянська Запорізької області та окупованого Маріуполя Донецької області.

2 і 3 серпня російські війська продовжували наступальні дії на захід від Донецька в районі Красногорівки і Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки й Парасковіївки, але лінія фронту не змінювалася. Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Великої Новосілки на кордоні Донецько-Запорізької області.

На заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Речник оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що російські сили активно атакують на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки. Бої тривали на лівому березі Херсонщини, зокрема під Кринками, але підтверджених змін лінії фронту не було. 

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
Теги: росіяни штурм фронт війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борець Начин Монгуш (праворуч) взяв участь в пропагандистському заході разом з Чаяном Чимбою – окупантом, який брав участь у війні
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади росіян і білорусів, які підтримують війну
6 липня, 10:35
Зеленський: «Путін хотів окупувати швидко Харків, де живе півтора мільйона зараз»
Зеленський розкрив плани Путіна на Харків
10 липня, 10:39
Кіпер: «Вночі ворог атакував Одеську область ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району»
Росія атакувала портову інфраструктуру Одеської області: є жертви та поранений
10 липня, 09:17
Українці у Парижі вийшли на мітинг у пам’ять про жертв російських атак
Українці у Парижі вийшли на мітинг у пам’ять про жертв російських атак (фото)
11 липня, 12:24
У Харкові знову лунає серія вибухів
У Харкові знову лунає серія вибухів
12 липня, 23:10
Сікорський визнав, що ситуація в Україні є дуже складною
Польща закликала країни ЄС дозволити Україні застосовувати далекобійну зброю
22 липня, 21:52
Шольц заявив, що РФ втратила на війні проти України понад 350 тис. загарбників
Шольц назвав втрати Росії у війні
25 липня, 08:49
Цього місяця офіційні особи в Києві контактували з кампаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс
Зеленський: Україна підготує мирний план до кінця листопада
28 липня, 19:35
Україна планує використовувати F-16 з потужними системами радіоелектронної боротьби та різноманітним озброєнням
Газета The New York Times повідомила, скільки F-16 цьогоріч зможе використати Україна
30 липня, 11:43

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
Майор запасу ЗСУ розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна
Майор запасу ЗСУ розповів, на що здатні ракети до F-16, які отримає Україна
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування
Вбивство українського військовополоненого: розпочато розслідування
Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС
Скільки військових аеродромів лишилось в Криму? Відповідь ВМС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Бідна країна з великою кількістю мігрантів. Демографи дали повоєнний прогноз
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
19K
Російські пропагандисти у розпачі. Що ж трапилося?
17K
Буданов розкрив плани окупантів до кінця року
13K
Чи подарує Путін черговий «жест доброї волі»?
6894
Мама благала його залишитися вдома, але він поспішав до побратимів. Згадаймо Миколу Гергелюка

Новини

Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36
Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
1 серпня, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
31 липня, 17:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua