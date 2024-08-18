Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2024 року

Від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 64 авіаудари, скинувши при цьому 58 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 463 дрони-камікадзе та здійснили 2668 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 98 бойових зіткнень. Основні зусилля наших військ спрямовані на зрив виконання окупантами завдань наступу та зниження бойового потенціалу ворога. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку. Сили оборони дають гідну відсіч загарбникам на усіх напрямках. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.

На Харківському напрямку

Російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше шістдесяти окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 28 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, також було пошкоджено три артилерійські системи, три автомобіля та шість одиниць спецтехніки окупанта.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Вісім разів ворог атакував наші позиції. Поблизу населених пунктів Берестове та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, триває три боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

За день російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. На цей час продовжуються два боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог сім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Виїмки та Переїзного. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Іванівського. Чотири атаки відбито, триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації 14 раз атакували наші позиції поблизу Північного, Торецька та Залізного. Дев’ять боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у п’яти локаціях.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня, агресор 35 разів атакував в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. 20 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають.

Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 270 військовослужбовців вбитими та пораненими; танк та шість автомобілів - знищеними. Також, українські захисники завдали суттєвих пошкоджень чотирьом артилерійським системам, РСЗВ, танку та 12 автомобілям противника.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби наші захисники відбили чотири ворожих спроби атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. Два боєзіткнення наразі триває. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор один раз намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Вугледару. Українські воїни зупинили атаку ворога.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Одна штурмова дія ворога успіху не мала. Втрат позицій не допущено.

Нагадаємо, триває 907-й день повномасштабної війни в Україні.