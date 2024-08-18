Втрати ворога станом на 18 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 18 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 18 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 599350 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8508 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16480 (+7) од,
- артилерійських систем – 17056 (+71) од,
- РСЗВ – 1161 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 923 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2846 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 18 серпня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 907-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0