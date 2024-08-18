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Втрати ворога станом на 18 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
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Втрати ворога станом на 18 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 907-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 18 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 18 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 18 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 599350 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8508 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16480 (+7) од,
  • артилерійських систем – 17056 (+71) од,
  • РСЗВ – 1161 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 923 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13752 (+38),
  • крилаті ракети ‒ 2432 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22992 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2846 (+2).
Втрати ворога станом на 18 серпня 2024
Втрати ворога станом на 18 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 18 серпня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 18 серпня
Активність флоту окупантів станом на 18 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 907-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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