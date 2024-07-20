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Мирний план Трампа. Борис Джонсон оприлюднив деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Мирний план Трампа. Борис Джонсон оприлюднив деталі
Після розмови з Трампом Джонсон заявив, що експрезидент США має силу, щоб «врятувати Україну і принести мир»
фото: AP

Джонсон ввважає, що Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України й Заходу

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що кандидат на виборах президента США Дональд Трамп зможе допомогти закінчити війну в Україні, адже усвідомлює, що поразка може мати наслідки для Америки та світу. Про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.

Після розмови з Трампом Джонсон заявив, що експрезидент США має силу, щоб «врятувати Україну і принести мир».

«Я вірю, що Трамп може покласти війні край – на правильних умовах для України й Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити», – зауважив експрем'єр Британії.

На думку Джонсона, Трамп можна піти на такі кроки, щоб закінчити війну:

  • Вихід на кордони до 24.02.2022 (Крим залишається за РФ).
  • Вступ України до ЄС та НАТО.
  • Українська армія замість американської (зараз у ЄС перебуває 70 тис. солдатів США) розміщується на базах США в ЄС для захисту від РФ та інших агресорів, що значно заощадить гроші США.

Джонсон пропонує Трампу забезпечити Україну всім необхідним «зараз і терміново», зняти всі обмеження та зробити українську армію найсильнішою в ЄС, яка згодом захищатиме світ та США від зовнішніх загроз.

«Що б Росія отримала натомість? Що ж, я вважаю, що є всі види стимулів, які можуть спрацювати з Путіним. Він, звичайно, міг би стверджувати, що «спеціальна військова операція» була успішною, і що він денацифікував Україну. Для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту», – зазначив Джонсон.

За його словами, з Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним – повернення до тих часів, коли Росія була поважним партнером G8. Але є лише один спосіб досягти такого результату – через силу.

«Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою», – пише колишній прем'єр Британії.

Джонсон також додав, що, якби Трамп був у Білому домі, Путін не був би «настільки безрозсудним і злочинним, щоб вторгнутися в Україну».

Нагадаємо, 16 липня колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. 

«Приємно зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя. Ми обговорювали Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії», – заявив Джонсон. 

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail зазначав, що якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців».

Читайте також: Джонсон пояснив, чому не варто боятися перемоги Трампа на виборах
Теги: Дональд Трамп Борис Джонсон війна

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