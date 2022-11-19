Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою
Пошкоджень та руйнувань зазнали населені пункти Бериславського району
фото: Головне управління Національної поліції Херсонської області

Правоохоронці працюють над тим, щоб максимально задокументувати всі злочини, які були вчинені військовими РФ на території  області

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів військ РФ на Херсонщині. Про це інформує Головне управління Національної поліції області.

Пошкоджень та руйнувань зазнали населені пункти Бериславського району внаслідок обстрілу російською армією з артилерії різних типів. Також окупанти з лівобережжя обстріляли кілька районів Херсона з реактивних систем залпового вогню, є пошкодження будівель. За минулу добу поліція зареєструвала та опрацювала 265 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події на території Херсонської області.

Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою фото 1

У державній зраді викрито жителя Білозерської громади, який перейшов на бік ворога та передавав інформацію військовим РФ про своїх односельців з проукраїнською позицією. Зраднику може загрожувати позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою фото 2

Між селами Киселівка та Мирне Білозерської громади на ворожій міні підірвався вантажний автомобіль. Люди не постраждали, авто ремонту не підлягає. Ще одна людина підірвалася на міні, закладеній російськими військовими на території Білозерської громади. У Бериславському районі місцевий житель наступив на ворожу міну, нині потерпілий в лікарні.

Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою фото 3

В Херсоні під час проведення стабілізаційних заходів виявлено тіло чоловіка із зав'язаними руками та з вогнепальним пораненням голови. Особа загиблого та обставини смерті встановлюються.

З Бериславського району надійшло повідомлення, що під зруйнованим мостом місцевий житель виявив тіло односельця. Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка.

В поліцію звернувся житель Херсона. Він повідомив, що у період окупації міста до його квартири прийшли російські військові, провели незаконний обшук, забрали мисливську зброю та документи на неї. Самого заявника окупанти викрали та 5 діб протримали в одній з катівень, після чого відпустили.

Ще один житель Херсона став жертвою російських катів. Чоловік повідомив поліцейським, що рухався на своєму автомобілі по Бериславському шосе у напрямку села Дар’ївка. Його зупинили російські військові, відібрали у заявника зброю, після чого відвезли чоловіка у невідоме йому місце, де знущались та катували, вибивали зізнання у причетності до місцевого руху опору. 

Поліція Херсонщини працює над тим, щоб максимально задокументувати всі злочини, які були вчинені військовими РФ на території  області, і вони не мають строку давності. Всі винуватці нестимуть відповідальність і будуть покарані згідно з законодавством.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань знайшли повний перелік зрадників, що несли службу у «поліції рашистів».

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Російські загарбники на Херсонщині просуваються вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра, щоб убезпечитись від обстрілів ЗСУ. 

Також раніше «Главком» повідомляв, як російські пропагандисти відреагували на виведення окупаційного угрупування з Херсона.

До слова, «Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя.

Читайте також:

Теги: автомобіль військові документи обшук окупанти поліція чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступні поїзди відправлятимуться з Києва до Херсона по парних числах, а з Херсона – по непарних
До Херсона прибув перший з 24 лютого потяг (відео)
Сьогодні, 10:43
Частина окупантів із Херсона розмістилася в Новоайдарі
Окупанти перекинули з Херсонщини на Луганщину залишки своїх десантників
Сьогодні, 09:59
Потягом поїхали близько 200 пасажирів
Перший пішов. «Укрзалізниця» відновила рейси до визволеного Херсона (відео)
Вчора, 22:52

Події в Україні

Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах
Арестович показав, що росіяни пишуть про нього на стінах
Окупанти били з танків по житлових будинках Донеччини: є загиблі (фото)
Окупанти били з танків по житлових будинках Донеччини: є загиблі (фото)
«Не здаємось». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців
«Не здаємось». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців
Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо про жертви
Ракетна атака на Запоріжжя: стало відомо про жертви
Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою
Поліція виявила в Херсоні тіло чоловіка зі зв’язаними руками і простреленою головою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
344K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
71K
Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно
57K
Ердоган провів переговори з Путіним: перші деталі
53K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
51K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
40K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна

Новини

Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту