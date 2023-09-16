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До Умані прибули понад 35 тисяч хасидів (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
До Умані прибули понад 35 тисяч хасидів (фото)
фото: МВС

У місті цілодобово працює координаційний штаб

Попри війну, до Умані на святкування Рош га-Шана (єврейського нового року) прибуло понад 35 тисяч паломників. У місті працює координаційний штаб. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

«У місті цілодобово працює координаційний штаб, в якому представники Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС та інших служб», – ідеться в повідомленні МВС.

Також до Умані прибули ізраїльські поліцейські з метою посилення заходів безпеки та допомоги туристам.

Триває заборона на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, холодної зброї.

В Умані цілодобово працює координаційний штаб
В Умані цілодобово працює координаційний штаб
фото: МВС
В Умані цілодобово працює координаційний штаб
В Умані цілодобово працює координаційний штаб
фото: МВС
До Умані прибули понад 35 тисяч хасидів
До Умані прибули понад 35 тисяч хасидів
фото: МВС

Нагадаємо, що в першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Депутат Кнесету Зеєв Елькін пояснив, що Ізраїль застосовує жорсткі обмеження на в'їзд для громадян країн, де є великий відсоток тих, хто не повертається додому, в тому числі українців.

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Теги: хасиди Умань єврейський Новий рік

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