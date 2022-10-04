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Як окупанти захищають радянські танки від «Джавелінів»: курйозне фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як окупанти захищають радянські танки від «Джавелінів»: курйозне фото
Українські захисники знищили ворожий танк у жовтні
Олег Горовий

Російський танк Т-62М захищався від «Джавелінів» «мангалом» на башті

Українські захисники під час контрнаступу у Херсонській області знили російський танк, як був «надійно» захищений від «Джавелінів». Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Російський танк Т-62М, який вироблений у 60-х роках, захищався від «Джавелінів» «мангалом» на башті. Відомо, що російська армія масово озброюється старою радянською технікою через втрату більшої частини сучасних танків в ході війни.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу ЗСУ знищили 44 танки та 27 бойових машин ворога. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже знищено приблизно 60 800 рашистів.

Нагадаємо, триває 223-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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