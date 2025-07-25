Окупанти зайшли у Куп'янськ? Речник «Хортиці» зробив заяву

Заяви про те, що росіяни зайшли в Куп'янськ, не відповідають дійсності

Окупанти намагаються прорватись через північну сторону, але їм не вдається через супротив української армії

Російські «воєнкори» та солдати оголосили про просування до Куп'янська. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов розповів про ситуацію, передає «Главком».

За словами Трегубова, спроби прориву через північ від міста тривають, але завершуються невдачами окупаційної армії. Заяви про те, що росіяни зайшли в Куп'янськ, не відповідають дійсності.

«Насправді там була цікава історія з Кіндрашівкою, коли навіть на мапі DeepState ви могли бачити, що росіяни в Кіндрашівці є, а довкола Кіндрашівки немає. Прорватися прорвалися, а вийти вже не змогли, в результаті чого були знищені значною мірою», – каже Трегубов.

Окупанти намагаються прорватись через північну сторону, але їм не вдається через супротив української армії.

«Є велика кількість інформаційних операцій росіян з заявами, що ось вони вже майже там. До Куп'янська там близько. Я не міряв, але реально близько. Там мова йде про кілометри. Але вони ці кілометри не можуть подолати вже дуже довго», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, у мережі поширилась інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ, що на Донеччині. В ОСУВ «Хортиця» заявили, що російських військ в місті немає, бої тривають на підступах.

Нагадаємо, в Україні триває 1248-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

24 липня станом на 22:00 відбулося 130 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.