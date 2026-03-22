Як змінити ситуацію на фронті: військовий назвав головні виклики для України

Для перелому ситуації на фронті командир 1 ОШП пропонує переглнути підхід до управління безпілотними підрозділами

Командир 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов на псевдо Перун назвав два ключові виклики для Сил оборони на південному напрямку – чисельну перевагу російських військ у піхоті та ефективніше застосування окупантами безпілотників. Через розрізненість дій українських підрозділів БпЛА та піхоти наші сили на передовій послаблюються, що дозволяє ворогу просуватися на окремих ділянках. Як інформує «Главком», про головні причини успіхів противника та необхідні кроки для покращення ситуації на фронті комбат розповів у коментарі «24 каналу».

За словами Дмитра Філатова, наразі українська армія ще не має достатньої кількості підрозділів із потужною та розвиненою складовою БпЛА. Проте головна проблема полягає в децентралізації управління.

Українська піхота та підрозділи безпілотних систем часто діють розрізнено. Кожен підрозділ виконує власні завдання без належної концентрації на спільній меті операції. Саме відсутність злагодженості та єдиного задуму дає російським окупантам стійку перевагу на полі бою.

Аби позбавити росіян переваги, командир 1 ОШП пропонує системно змінити підхід до застосування безпілотників. Зокрема, складову БпЛА необхідно розвивати централізовано на рівні армійських корпусів.

«Треба налагоджувати її взаємодію з піхотою, орієнтуючись не на бали за уражені цілі, а на досягнення спільної мети. А Сили безпілотних систем зосередити на ударах по глибоких тилах противника, що, до речі, вони зараз і намагаються робити», – пояснив Перун.

Він наголосив, що саме завдяки ударам по глибокому тилу українським силам вже вдалося знищити велику кількість російських засобів протиповітряної оборони. Тепер це тактичне досягнення потрібно закріпити, а безпосередні завдання з підтримки піхоти дронами – остаточно передати на рівень корпусів для кращої координації дій на нулі.

Нагадаємо, російські загарбники планували провести весняний наступ у березні. Однак Силам оборони вдалося зірвати його. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, російські загарбники розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил і засобів. Найбільша інтенсивність наступальних дій фіксується в районі Гуляйполя.

До слова, уперше із 2024 року ЗСУ за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.