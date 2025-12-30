Китай розпочав масштабні бойові стрільби навколо Тайваню

Аналітики зауважують, що ці навчання вже шостий великий раунд військових маневрів Китаю з 2022 року

Армія Китаю розпочала 10‑годинні бойові стрільби у водах та повітряному просторі навколо Тайваню. За повідомленням Reuters, Східне командування театру військових дій заявило, що маневри пройдуть у п’яти визначених зонах навколо Тайваню, передає «Главком»

Офіційно ці дії спрямовані на відпрацювання здатності «боротися із сепаратизмом» і «сприяти об’єднанню без вагань». Reuters пише, що це стане наймасштабнішими навчаннями Китаю довкола острова на сьогодні, і до них додано дві нові зони бойових стрільб, розташовані ближче до берегів Тайваню, ніж у попередніх навчаннях.

Маневри відбуваються всього через кілька днів після того, як США оголосили про рекордний пакет озброєнь для Тайваню на суму $11,1 млрд, що викликало різку реакцію Міністерства оборони Китаю. Пекін попередив, що вживатиме «рішучих заходів» у відповідь.

Аналітики зауважують, що ці навчання вже шостий великий раунд військових маневрів Китаю з 2022 року, коли тодішня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала острів. Основна мета таких тренувань, на думку експертів, відпрацювання швидкого оточення острова, а також перешкоджання постачанням зброї до Тайваню через сусідні американські та японські бази.

Нагадаємо, Китай пояснив, навіщо розпочав масштабні військові навчання біля Тайваню, вони потрібні для захисту суверенітету країни. Вони є прямою відповіддю на втручання «зовнішніх сил» у внутрішні справи КНР.

Зауважимо, Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.

Як відомо, Пекін проводить масштабну ревізію своєї військової доктрини, аналізуючи помилки Росії у війні проти України. Згідно зі звітом Пентагону, на який посилається Defense Express, КНР відмовилася від концепції короткострокових операцій на користь стратегії «тотальної війни», що передбачає повну мобілізацію ресурсів та пряме зіткнення зі США.

Пекін прагне виграти війну в межах конвенційного конфлікту. Для цього ставка робиться на високоточні удари великої дальності, морські блокади та масштабну економічну війну, щоб змусити противника капітулювати без застосування ядерної зброї.