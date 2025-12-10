Головна Країна Події в Україні
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру – Сирський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: LB.ua

Сирський зауважив, щок орпуси набули необхідного досвіду та впевнено виконують визначені операції

Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

За словами Сирського, це є першим кроком реформи. Всі новостворені корпуси прийняли свої смуги відповідальності, що дозволило розвантажити оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).

Головнокомандувач наголосив, що корпуси вже набули необхідного досвіду та впевнено виконують визначені операції. Він також зазначив, що командування корпусів було оновлене:

  • командири без досвіду були замінені;
  • ті, хто має досвід, успішно справляються зі своїми завданнями;
  • низка молодих командирів демонструє стійкість, упевнене управління військами та творчий підхід до планування бойових дій.

Наступним етапом реформи, за словами Сирського, стане приведення корпусних комплектів у відповідність до фактичного складу самого корпусу. Вже розпочато процес ротації бригад у корпусах.

Як відомо, у лютому 2025 року Олександр Сирський оголошував про початок цього процесу. Планувалося створити загалом 18 корпусів: 13 – у Сухопутних військах, по 2 – у Десантно-штурмових військах і Національній гвардії, та 1 – у морській піхоті. Більшість із них мали складатися з п'яти бригад.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», заявив, що розміри російської брехні перевищують реальні темпи просування окупаційних військ в рази. 

За словами генерала, ворог використовує дезінформацію і свої фейкові мапи у гібридній війні проти України, впливаючи як на іноземну аудиторію, так і на суспільство й українську армію. Головком закликав медіа не допомагати ворогу і не поширювати меседжі російської пропаганди.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ стверджує, що оборона Покровська і Мирнограда триває. Російські заяви про захоплення міст не відповідають дійсності.

До слова, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що російська терористична армія продовжує наступ, тому країна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію РФ.

армія Олександр Сирський ЗСУ

