Якою зброєю Україна завдає ударів по РФ: у The Independent розповіли

На озброєнні Києва є цілий арсенал цікавих зразків

Минулого тижня Сили оборони України здійснили успішну атаку на російський порт Новоросійськ, що, за оцінками видання The Independent, відчутно вплинуло на експортні потужності Росії у нафтовій сфері. Журналісти назвали цей удар одним із найбільш масштабних проти російської нафтової інфраструктури за останні місяці. Внаслідок атаки Новоросійськ тимчасово припинив відвантаження нафти, обсяг якої становить 2,2 мільйона барелів на добу, або 2% світового постачання. Це спричинило зростання світових цін на нафту більш ніж на 2%, передає «Главком».

Видання зазначає, що протягом цього року українські удари за допомогою далекобійних безпілотників та морських дронів вже неодноразово порушували роботу російської нафтової інфраструктури. Ці цілі включали порти на Балтійському та Чорному морях, магістральні нафтопроводи та низку нафтопереробних заводів (НПЗ).

Для удару по Новоросійську Україна, як повідомляється, застосувала ракету «Нептун». Однак на озброєнні Києва є цілий арсенал цікавих зразків:

«Довгий Нептун». Це ракета наземного базування з дальністю польоту до 1000 км, розроблена на основі стандартного «Нептуна». Президент Володимир Зеленський у березні повідомив про збільшення дальності цієї ракети, а минулої п'ятниці військові заявили, що саме вона уразила порт у Новоросійську;

«Фламінго» (FP-5). Ракета приватного виробництва з дальністю польоту до 3000 км. Зеленський підтвердив, що її застосовували для ударів по РФ у жовтні, хоча деталі невідомі. Очікується, що масове виробництво «Фламінго» розпочнеться до кінця 2025 року;

«Лютий». Цей БпЛА-камікадзе, виготовлений на заводі «Антонов», став «робочою конячкою» для далекобійних атак на російську енергетичну інфраструктуру, здатний долати понад 1000 км;

ФП-1. Ще один БПЛА-камікадзе від приватного виробника «Fire Point», який активно використовується для ударів по цілях у Росії та має дальність польоту понад 1000 км;

«Паляниця». Про перше бойове застосування цієї ракети-безпілотника Зеленський повідомив у серпні 2024 року. У жовтні він інформував про десятки уражених нею складів. За даними ЗМІ, дальність «Паляниці» – до 650 км, а турбореактивний двигун дозволяє їй розвивати швидкість до 900 км/год, що значно вище, ніж у звичайних дронів;

«Рута». Ще одна ракета-безпілотник. Її масове виробництво, за словами президента, також заплановано на кінець 2025 року. У жовтні її вперше застосували для ураження морської платформи на відстані понад 250 км;

«Пекло». Ракета-безпілотник, перша партія якої надійшла до ЗСУ у грудні 2024 року. За даними Defence Express, її дальність польоту становить близько 700 км;

«Барс». Про цю ракету-безпілотник стало відомо у квітні 2025 року, і минулого тижня військові повідомили про її успішне використання для атаки на російські об'єкти.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада в Новоросійську під час атаки була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.

Зокрема, уночі по російському Саратову було здійснено атаку. За даними місцевих пабліків, під удари потрапив нафтопереробний завод.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни успішно застосували «Довгі Нептуни» по визначених цілях на російській території.