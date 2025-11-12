Росія офіційно створила новий рід військ, які вже давно є в Україні

Росіяни прагнуть модернізувати свої війська безпілотних систем кількістю, що є потенційною загрозою

Росія продовжує копіювати доктрину ведення війни в Україні. Цього разу РФ створили війська безпілотних систем, які раніше представили ЗСУ. На це відреагував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Росія офіційно створила новий рід військ – безпілотні системи. Підготовку ведуть у вишах Міноборони, у військово-навчальних центрах при цивільних вишах і не тільки», – заявив керівник ЦПД РНБО. Він пояснює, що відповідний рід сил ударних дронів створили Збройні Сили України ще у 2023 році, що допомагали нашим військовим долати ворога. Йдеться про сили безпілотних систем (СБС).

Цього росіяни не залишили без уваги й скопіювали цю ініціативу. Проте вони також прагнуть модернізувати свої війська безпілотних систем кількістю, що є потенційною загрозою. «Зараз ми випереджаємо їх в розвитку НРК (Наземні роботизовані комплекси). В той же момент, дуже важко спостерігати за тим, на скільки кроків вже позаду європейські армії НАТО. Це доволі погано, життя в ілюзіях завжди погане», – зауважив Андрій Коваленко.

Раніше «Главком» писав про те, що в РФ представили першого людиноподібного робота. Робот, на ім'я Айдол, впав під час презентації. Робот повільно вийшов на сцену в супроводі двох людей під композицію Gonna Fly Now. Айдол спробував махнути рукою, але нахилився і впав. Презентацію відразу ж перервали, робота забрали.

Також повідомлялося, що розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА. Опубліковані супутникові знімки високої роздільної здатності вказують на масштабний пусковий майданчик у Цимбуловій Орловської області Росії.

За оцінками аналітиків OSINT на території майданчика є щонайменше 93 гаражі та 15 ангарів для зберігання ударних БПЛА, деякі з яких вже зафіксовано з дронами. За оцінками спільнот, це найбільший відомий на сьогодні пусковий майданчик для ударних безпілотників у Росії.