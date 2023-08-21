Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Яку версію винищувачів F-16 отримає Україна: все, що потрібно знати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Яку версію винищувачів F-16 отримає Україна: все, що потрібно знати
Виробництво літаків для європейських операторів F-16 локалізували ще наприкінці 70-х років XX століття у Нідерландах та Бельгії
фото з відкритих джерел

Всі літаки F-16 Повітряних сил Нідерландів та Данії проходили модернізацію з середини 90-х років до середини 2000-х

Україна отримає від Нідерландів та Данії винищувачі F-16, які проходили модернізацію з середини 1990-их до середини 2000 років. Про це повідомляє Defence Express.

Коли виробили F-16, які отримає Україна

Виробництво літаків для європейських операторів F-16 локалізували ще наприкінці 70-х років XX століття у Нідерландах та Бельгії на заводах Fokker та SABCA, де вони вироблялись до середини 90-х років. Перший F-16 для повітряних сил Нідерландів виготовили у 1979 році, а останній - у лютому 1992 року.

Загалом Нідерланди мали потужний авіапарк з 213 машин, але після завершення Холодної війни країна почала його активно скорочувати. Деякі літаки вона списала, а деякі – продала до Йорданії та Чилі. Тому у Нідерландах наразі 42 літаки F-16, які можуть бути з останніх партій виробництва.

Данія почала отримувати F-16 з січня 1980 року. Країна спочатку замовила 58 літаків, а у середині 80-х - ще 12, які прийшли на заміну найбільш зношеним літакам першої партії. Це замовлення виконали орієнтовно наприкінці 80-х років XX століття.

При цьому Данія не продавала свої машини, а просто виводила їх з експлуатації в міру вичерпування їхнього ресурсу. Данія формально має 44 літаків, але тільки 30 з них у льотному стані.

З огляду на це, неможливо точно сказати, скільки з них передадуть Україні. Деякі з винищувачів можуть використати для навчання, а деякі - для запасних частин.

Яку версію F-16 отримає Україна

Всі літаки F-16 Повітряних сил Нідерландів та Данії проходили модернізацію з середини 90-х років до середини 2000-х за програмою Mid-Life Update - MLU. Їх також регулярно обслуговували для продовження строків експлуатації.

F-16 програми MLU відрізняється тим, що відбулась заміна радіолокаційної станції на AN/APG-66(V)2, яка має дальність виявлення цілей до 110 км. До того ж для використання високоточного озброєння додано можливість підвіски контейнерів типу Lantrin або Litening. Також було оновлено бортовий комп'ютер, бортове індикаційне обладнання, системи РЕБ, навігації та зв'язку, польотів на низьких висотах.

F-16 версії MLU – повноцінний багатофункціональний винищувач, який може вести повітряний бій на дальностях понад 100 км та використовувати широкий набір високоточного озброєння.

При цьому слід зауважити, що деякі винищувачі можуть пройти певні додаткові модернізації, особливо враховуючи графіки їх передачі, які будуть розтягнуті у часі.

Як довго можуть літати F-16

Завдяки розвинутим та опрацьованим програмам модернізацій та продовження строків експлуатації, F-16 буде у строю ще довгий час. Це підтверджує й те, що літаки F-16C/D, які почали виробляти у середині 90-х років, будуть у строю в США ще до 2050-х років.

Окрім цього, Румунія також експлуатує вживані F-16. Повітряні сили країни планують експлуатувати їх до середини 2030-х років за рахунок проведення всіх регламентних ремонтів. При цьому румунський уряд працює над питанням їх заміни.

При цьому не варто забувати, що експлуатація винищувачів в умовах війни швидше вичерпує ресурс машин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про «проривну домовленість» щодо винищувачів F-16. Президент додав, що з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте вони домовились про 42 винищувачі F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів.

До слова, деякі українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.

Читайте також: Передача F-16 для України. Що треба розуміти
Теги: ЗСУ винищувач F-16

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Донбасі тривають важкі бої
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
24 липня, 06:30
За словами Гуйяш, Україна звільнила «лише» 200 квадратних кілометрів території
Соратник Орбана зробив скандальну заяву щодо контрнаступу ЗСУ
27 липня, 18:31
За добу сталося понад 30 бойових зіткнень
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
3 серпня, 07:02
Українські захисники досягли тактично значних успіхів на південний захід від Бахмута
ISW пояснив особливості українського контрнаступу
26 липня, 05:47
Володимир Зеленський сподівається, що на Глобальному саміті миру буде максимальна кількість держав
Як українська «формула миру» може допомогти світу: роз’яснення Зеленського
8 серпня, 21:31
Росіяни намагаються перехопити ініціативу й прорвати оборону ЗСУ
Російська армія в Куп'янську намагається повторити досвід «вагнерівців» – Череватий
10 серпня, 18:57
На Бахмутському напрямку протягом минулої доби відбулось дев’ять бойових зіткнень
ЗСУ тиснуть на окупантів на двох напрямках – Череватий
13 серпня, 10:37
ЗСУ приземлили ще один ворожий гелікоптер
Збиті ракети, дрони і вертоліт: ЗСУ підбили підсумки спекотної ночі
14 серпня, 07:59

Події в Україні

Яку версію винищувачів F-16 отримає Україна: все, що потрібно знати
Яку версію винищувачів F-16 отримає Україна: все, що потрібно знати
Готує диверсію? РФ відправила до кордону з Україною курсантів
Готує диверсію? РФ відправила до кордону з Україною курсантів
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
СБУ арештувала майно російського генерала в Україні на понад 1 млрд грн (фото)
В Україні знеструмлено понад 450 населених пунктів – «Укренерго»
В Україні знеструмлено понад 450 населених пунктів – «Укренерго»
Повітряні сили повідомили, наскільки готові українські аеродроми до прийому західних винищувачів
Повітряні сили повідомили, наскільки готові українські аеродроми до прийому західних винищувачів
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ
Перевага у повітрі на окупованих територіях: Ігнат пояснив важливість F-16 для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
9408
Чехія готує програму для повернення українських біженців: що вона передбачає
7320
Росія створює ще одну армію – британська розвідка
4534
Мухарський розповів, чому «чоловік в Україні – безправна істота. Сировинний придаток до самки»
4387
Розвідка повідомила, коли Кремль оголосить публічну мобілізацію
4028
Влада розраховує на безкінечну фінансову допомогу? Мушу вас розчарувати

Новини

Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
Сьогодні, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:35
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту