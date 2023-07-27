Соратник Орбана зробив скандальну заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Гуйяш заявив, що український контрнаступ «станом на зараз не показав жодних значних результатів»

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що контрнаступ ЗСУ не приніс «жодних значних результатів» та наголосив на тому, що Угорщина давно закликає до переговорів. Про це повідомляє угорська служба Радіо Свободи.

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Гуйяш заявив, що український контрнаступ «станом на зараз не показав жодних значних результатів»: Україна звільнила «лише» 200 квадратних кілометрів території, але Росія «захопила приблизно стільки ж на Донеччині й Харківщині».

Гуйяш додав, що «навіть за найконсервативнішими підрахунками» в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей, причому більше – з боку Росії, хоча в неї більші резерви, ніж в України.

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«Усе це разом вказує на те, що позиція угорського уряду є обґрунтованою, коли він закликає до припинення вогню і якнайшвидшого початку мирних переговорів», – наголосив Гуйяш.

Нагадаємо, після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

Раніше стало відомо, що серед російських військових поширюються панічні настрої. Вони намагаються зробити все, аби не воювати в Україні.

До слова, командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні «обов'язково буде».