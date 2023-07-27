Головна Світ Політика
search button user button menu button

Соратник Орбана зробив скандальну заяву щодо контрнаступу ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Соратник Орбана зробив скандальну заяву щодо контрнаступу ЗСУ
За словами Гуйяш, Україна звільнила «лише» 200 квадратних кілометрів території
фото з відкритих джерел

Гуйяш заявив, що український контрнаступ «станом на зараз не показав жодних значних результатів»

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що контрнаступ ЗСУ не приніс «жодних значних результатів» та наголосив на тому, що Угорщина давно закликає до переговорів. Про це повідомляє угорська служба Радіо Свободи.

Гуйяш заявив, що український контрнаступ «станом на зараз не показав жодних значних результатів»: Україна звільнила «лише» 200 квадратних кілометрів території, але Росія «захопила приблизно стільки ж на Донеччині й Харківщині».

Гуйяш додав, що «навіть за найконсервативнішими підрахунками» в російсько-українській війні загинули й зазнали поранень щонайменше 310 тисяч людей, причому більше – з боку Росії, хоча в неї більші резерви, ніж в України.

«Усе це разом вказує на те, що позиція угорського уряду є обґрунтованою, коли він закликає до припинення вогню і якнайшвидшого початку мирних переговорів», – наголосив Гуйяш.  

Нагадаємо, після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

Раніше стало відомо, що серед російських військових поширюються панічні настрої. Вони намагаються зробити все, аби не воювати в Україні.

До слова, командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні «обов'язково буде».

Теги: Віктор Орбан Угорщина уряд ЗСУ контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Улюбленому генералу Зеленського – 58
Улюбленому генералу Зеленського – 58
Вчора, 10:13
Повільний контрнаступ дати політичний аргумент тим, хто виступає проти підтримки воєнних зусиль з боку США
Повільний контрнаступ України ставить Байдена в складне політичне становище – ЗМІ
25 липня, 19:39
Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк зауважив, що українські Сили оборони все ще мають у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях
Посол Естонії різко звернувся до тих, хто критикує український контрнаступ
25 липня, 18:45
ЗСУ знищили 15 одиниць військової техніки противника за добу
Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника
21 липня, 02:27
Просування ЗСУ ускладнюють заміновані території
Україна має очевидну перевагу – Сирський про ситуацію на фронті
18 липня, 14:45
ЗСУ контрнаступають щонайменше на трьох ділянках фронту
Контрнаступ ЗСУ триває на трьох напрямках: оцінка ISW
12 липня, 05:58
Українські бійці встановили державний прапор на острові Зміїний в Чорному морі
Звільнення Зміїного: ССО оприлюднили архівне відео з унікальними кадрами
7 липня, 23:16
Українські захисники збили ворожий безпілотник із автоматів (відео)
Українські захисники збили ворожий безпілотник із автоматів (відео)
4 липня, 18:11
Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км²
Контрнаступ ЗСУ: скільки територій оборонці звільнили за тиждень
3 липня, 08:54

Політика

Соратник Орбана зробив скандальну заяву щодо контрнаступу ЗСУ
Соратник Орбана зробив скандальну заяву щодо контрнаступу ЗСУ
Глава Африканського Союзу взявся мирити Україну та Росію
Глава Африканського Союзу взявся мирити Україну та Росію
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців
Владу одного з регіонів Німеччини політики підозрюють у зв'язках з Росією – Bild
Владу одного з регіонів Німеччини політики підозрюють у зв'язках з Росією – Bild
Світ може змусити Росію повернутися до зернової угоди – The Economist
Світ може змусити Росію повернутися до зернової угоди – The Economist
Держпереворот у Нігері: чи причетний «Вагнер»
Держпереворот у Нігері: чи причетний «Вагнер»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
63K
Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою (фото)
27K
Атака Росії на українські порти: уряд назвав кількість знищених об’єктів
14K
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
13K
Обстріл Херсонщини: помічено цікаву тенденцію
12K
Прем’єр Ірландії зробив гучну заяву щодо смерті Путіна

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту