У Києві дерево розчавило кіоск із людьми (відео)

Ураганний вітер у Києві вивертає дерева з корінням

Під час ураганного вітру в Києві дерево впало на кіоск, у якому перебували люди.

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Це сталося на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі міста.

На місці працюють рятувальники ДСНС та швидка допомога.

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Поки що про кількість постраждалих та їхній стан нічого невідомо.

Між тим у столиці та на Київщині вже оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня в регіоні пориви вітру 25 м/с.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

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Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.