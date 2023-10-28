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У Києві дерево розчавило кіоск із людьми (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві дерево розчавило кіоск із людьми (відео)
Вітер повалив дерево на МАФ
фото: скріншот із відео

Ураганний вітер у Києві вивертає дерева з корінням

Під час ураганного вітру в Києві дерево впало на кіоск, у якому перебували люди.

Це сталося на вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі міста.

На місці працюють рятувальники ДСНС та швидка допомога.

Поки що про кількість постраждалих та їхній стан нічого невідомо.

Між тим у столиці та на Київщині вже оголошено ІІ рівень небезпеки – помаранчевий. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня в регіоні пориви вітру 25 м/с.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Повідомлялося про перші наслідки негоди у Києві.

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Теги: Київ

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