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Росія повернула в Україну тіла 522 загиблих (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Росія повернула в Україну тіла 522 загиблих (фото)
За результатами репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Слідчі та судово-медичні експерти негайно розпочинають процес ідентифікації

До України повернули тіла 522 загиблих громадян, які, за твердженням російської сторони, є українськими військовослужбовцями. Репатріація відбулася завдяки масштабній спільній роботі українських профільних відомств та міжнародному посередництву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл полеглих героїв є результатом тривалих перемовин та скоординованих дій десятків державних структур.

Особовий склад Збройних сил України вже забезпечив безпечне транспортування репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ. Наразі розпочинається складний та тривалий етап ідентифікації.

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Слідчі правоохоронних органів разом із судово-медичними експертами системи Міністерства охорони здоров'я та експертними установами проведуть усі необхідні криміналістичні експертизи.

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Після остаточного встановлення осіб загиблих воїнів їхні тіла будуть передані родичам для належного вшанування пам'яті та поховання з військовими почестями.

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«Главком» писав, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Закон врегульовує порядок створення та функціонування військових кладовищ, а також визначає правила почесного поховання загиблих захисників України.

Нагадаємо, 30 квітня Верховна Рада ухвалила закон щодо місць поховання загиблих і померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

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Теги: Україна росія війна

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