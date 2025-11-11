Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі
Герасим’юк відзначила внесок делегації України, яка забезпечила відсутність РФ у ключових програмах
фото: Національної ради з питань телебачення та радіомовлення

Росія втратила місце у Виконавчій раді ЮНЕСКО

43-тя сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО в Самарканді стала історичною для України. Країна здобула місце у Виконавчій раді, а Росія вперше з моменту створення організації зазнала поразки та втратила представництво у ключових програмах. Про основні результати сесії «Главкому» розповіла голова Національної ради Ольга Герасим’юк, яка брала участь у роботі української урядової делегації.

«Масштабного фіаско зазнала Москва в ЮНЕСКО – з чотирьох кандидатів Росія, яка була представлена у Виконавчій раді з дня створення організації, отримала найменшу кількість голосів і вибула, а Україна здобула найсильнішу перемогу: Україна – 137; Румунія – 135; Молдова – 133; Росія – 93. Ми радіємо також успіхові наших чудових партнерів – Румунії та Молдови», – зазначила Герасим’юк.

За словами Герасим’юк, 10 листопада були оголошені результати виборів до міжурядових органів ЮНЕСКО: «Росія не була обрана до жодної з ключових структур – Міжурядової ради Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP), Міжурядової ради Міжнародної програми розвитку комунікації (IPDC) та Міжнародної координаційної ради Програми «Людина і біосфера» (ICC MAB)».

«Росія з тріском вчергове програла там, де вважала своє місце надійно протоптаним, де переграла саму себе, докучаючи своїм цинізмом навіть країнам, що були в пулі залежних від неї – вони промовчали цього разу, хтось «відʼємно підтримав», не вкинувши за неї бюлетень при таємному голосуванні. Очікуваний візит Лаврова до Самарканда тихо скасували», – додала Герасим'юк.

Вона підкреслила, що успіх став результатом «наполегливої дипломатичної праці нашого МЗС, постійного представництва України при ЮНЕСКО, залучення найкращих експертів з освіти, культури, науки, медіа та комунікацій до промоції України».

Українська делегація продемонструвала власний підхід до захисту прав національних меншин і корінних народів, поєднуючи право на оволодіння державною мовою з можливістю навчатися рідною мовою та зберігати й розвивати унікальні культури, на противагу лицемірним заявам Росії про розвиток мов корінних народів.
 
Герасим’юк також розповіла про успіхи у сфері культурної дипломатії: «У Календарі ювілеїв ЮНЕСКО з’являться важливі сторінки української культури, що є складовими світової цивілізації. На 43-й сесії ухвалено рішення включити на 2026–2027 роки дві визначні українські дати – 100-річчя створення Національного історико-культурного заповідника «Києво-Печерська лавра» та 150-річчя від дня народження композитора Миколи Леонтовича, автора всесвітньо відомого «Щедрика».

Ще одним значущим рішенням стало підтримання української ініціативи щодо запровадження Всесвітнього дня залучення до науки, який відзначатиметься 27 листопада – у день заснування Академії наук України. 

«Ідея викликала щирий відгук у делегацій з усіх континентів. Було відчуття, що вона влучила в нерв часу – коли наука, попри всі відкриття, переживає кризу довіри, коли політика і комерція підміняють дослідження, а знання стають товаром. В Україні  виношували цю ідею кілька років. Вона народилася в Малій академії наук України – у спільноті, яка поєднує молодих дослідників і вчителів, і яка давно має статус Академії Copernicus серед європейських інституцій. Її робота стала прикладом того, як країна, навіть не маючи спокою, може створювати сенси світового масштабу», – додала Герасим'юк.

«У кожній сесії ЮНЕСКО є щось, що виходить за межі протоколу. Для мене цього разу – це відчуття, що Україна не просто присутня в цих лавах, ми ведемо за собою – ми пропонуємо ідеї, формуємо гуманітарний порядок денний, який об’єднує», – резюмувала голова Національної ради.

Нагадаємо, що Україна отримала місце у виконавчій раді ЮНЕСКО на період 2025–2029 років. За нашу державу проголосували 137 країн, тоді як Росія вибула з перегонів, набравши 93 голоси. Як зазначила Герасим’юк, голосування відбулося на 43-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходило у Самарканді (Узбекистан). 

Читайте також:

Теги: політика ЮНЕСКО росія Узбекистан Україна Ольга Герасим’юк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
30 жовтня, 08:35
Сергій Полунін: геній балету та скандальний прихильник Путіна
Називав Путіна ангелом. Що відомо про артиста балету Полуніна, якого покарав Зеленський
14 жовтня, 18:04
Розгляд заяви Колісник став можливим після того, як керівництво фракції мінімізувало ризики
Просилася з травня. У вівторок Рада планує позбавити повноважень депутатку зі «Слуги народу»
20 жовтня, 21:24
На кордоні Естонії помітили російських «зелених чоловічків» зі зброєю
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
13 жовтня, 07:15
Посол України Ольга Стефанишина зустрілася з сенатором Ліндсі Гремом для обговорення санкцій проти Росії
Стефанишина обговорила з сенатором Гремом нові санкції проти РФ
24 жовтня, 13:30
Інцидент спричинив масштабні знеструмлення на великій частині острова
На Сахаліні вибухнула ТЕЦ (відео)
27 жовтня, 23:49
Мешканці Волгорєченська повідомляли про сильні вибухи
Безпілотники атакували одну з найбільших російських електростанцій
6 листопада, 07:16
У Туапсе пролунали вибухи
Морські дрони атакували порт у Туапсе
Вчора, 04:11
Як наголосив секретар РНБО, держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї
Україна відновлює експорт зброї: виробники зможуть продавати «надлишки» за кордон
7 листопада, 15:41

Політика

Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело
Дрони Служби безпеки атакували НПЗ в Орську за 1,4 тис. км від України – джерело
Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі
Росія зазнала ганебної поразки в ЮНЕСКО: стали відомі деталі
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
Розвідка опублікувала знімки масштабного російського майданчика для ударних БПЛА
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
США хочуть виключити згадки про Крим і територіальну цілісність України з документу ООН
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Трамп запевнив, що війна в Україні більше не загрожує світу
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки
Між Білоруссю та Литвою розгорівся скандал через вантажівки

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua