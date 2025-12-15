Головна Світ Політика
Уряд Австралії посилить обмеження на зброю після теракту в Сіднеї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Премʼєр Австралії назвав інцидент актом антисемітського тероризму
скриншот з відео AP

Один зі стрільців законно володів шістьма одиницями зброї і мав 10-річну ліцензію

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе запропонував посилити національне законодавство про зброю після стрілянини в Сіднеї під час святкування Хануки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

«Уряд готовий вжити всіх необхідних заходів. Серед них – потреба посилити закони про зброю. Обставини людей можуть змінюватися. З часом люди можуть радикалізуватися. Ліцензії не повинні бути безстроковими», – заявив він.

Австралійська влада повідомила, що один із нападників мав ліцензію на зброю протягом десяти років і легально накопичив шість одиниць зброї. Стрілянина на найпопулярнішому пляжі Австралії Бонді-Біч стала найсмертоноснішою за майже три десятиліття.

Альбанезе назвав цей інцидент актом антисемітського тероризму, що вразив серце нації. Він пообіцяв представити свої пропозиції щодо законодавства про зброю на засіданні національного кабінету міністрів, до якого входять очільники штатів. Деякі з цих заходів також потребують схвалення законодавства на рівні штатів. «Деякі закони є федеральними, а деякі приймаються на рівні штатів. Ми хочемо переконатися, що всі ми маємо однакове бачення», – сказав Албанезе.

Крістофер Міннс, прем’єр штату Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, погодився із Албанезе, що ліцензії на володіння зброєю не повинні надаватися на необмежений термін. Він запевнив, що закони штату про зброю будуть змінені, однак наразі він не може детально розповісти, як саме.

«Це означає внесення до парламенту законопроєкту, щоб – я хотів би висловитися прямо – ускладнити отримання цих жахливих видів зброї, які не мають практичного застосування у нашому суспільстві», – сказав Міннс.

Нагадаємо, 14 грудня на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя щонайменше 16 людей. Однією з жертв теракту на пляжі Бонді в Сіднеї став Олександр Клейтман, уродженець України, який пережив Голокост. Про його загибель журналістам повідомила його дружина Лариса Клейтман після трагедії.

Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї. Побачивши стрільця, аль-Ахмед підкрався до нього зі спини і відібрав зброю. А потім направив її на терориста, змусивши того відступити.

