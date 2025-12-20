Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину

Україна не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО, бо не має відповідної ліцензії

Росія навмисне залякувала європейських партнерів дронами, які з’являлися над деякими країнами, щоб змусити їх притримати в себе ракети до іноземних систем ППО перед зимовими атаками по Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, Україна досі не отримує повні обсяги потрібних ракет, які «партнери притримують і не передають».

«Усе одно я вдячний, ми отримуємо певні обсяги постачань», – додав український лідер.

Зеленський зазначив, що Україна поки не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО, оскільки не має відповідної ліцензії. Хоча, за його словами, піднімав це питання і з колишньою, і з теперішньою адміністрацією президента США.

«Я піднімав це питання: дайте нам можливості, дайте нам ліцензії, давайте будемо виробляти з поляками або з румунами, з ким ви скажете. Можна частково ділити виробництво. Але поки такого рішення немає. Тому шукаємо, купуємо і отримуємо допомогу», – пояснив ситуацію український президент.

Раніше президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили важливі питання щодо посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала додаткові системи «Patriot».

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін зміг би швидше передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot, якби не шатдаун у США, який затримав процес.