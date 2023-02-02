Стало відомо, кого Кадиров призначив віце-прем'єром Чечні

Новим міністром майнових та земельних відносин Чечні став 26-річний племінник Рамзана Кадирова

Лідер Чечні Рамзан Кадиров продовжує розвивати родинні зв'язки та кумівство у владі. Новим міністром майнових та земельних відносин – заступником голови уряду Чечні було призначено Хамзата Кадирова. Про це йдеться у повідомленні на сайті республіки.

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Цікаво, що Хамзат є рідним племінником Рамзана Кадирова, у минулому уряді 26-річний молодик обіймав посаду міністра з фізичної культури та спорту. До кабінету міністрів республіки входить також старша дочка Рамзана Кадирова Айшат – вона є міністром культури.

Хамзата Кадирова представив на нараді 1 лютого особисто Рамзан Кадиров. За його словами Хамзат – «талановитий та працьовитий керівник», який довів це, досягнувши «високих результатів» на попередніх посадах у державних органах влади та місцевого самоврядування, написав Рамзан Кадиров на своїй сторінці «ВКонтакті».

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Нагадаємо, лідер Чечні Рамзан Кадиров звинуватив Україну і Захід у тому, що вони не допомогли чеченцям воювати за незалежність у 90-і роки. Він стверджує, що нині Чечня не може існувати без Росії, бо сама себе вона тоді не прогодує. Таким чином, один із головних стовпів путінського режиму відкрито заявив, що він прагне незалежності Чечні, і єдине, що тримає регіон у складі РФ – це дотації.