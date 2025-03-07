Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування
Більшість опитаних висловилися проти участі підсанкційних політиків у виборах
колаж: glavcom.ua

Більшість українців вважають, що після санкцій Порошенко і Коломойський мають повернути кошти і понести відповідальність

Більшість респондентів, опитаних компанією Active Group, вважають справедливими застосовані до Петра Порошенка, Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського санкції і виступають проти їх зняття, поки ті не повернуть державі кошти та не понесуть юридичну відповідальність. Такі результати дослідження оприлюднені Active Group. 

«Санкції проти олігархів Медведчука, Порошенка та Коломойського вважають заслуженим покаранням 65,2% українців, з них 34,1% – «однозначно заслуженим», а 31,1% – «більше заслуженим», – йдеться у повідомленні

Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування фото 1

Також 50,1% українців вважають, що зняття санкцій можливе лише після понесення вказаними політиками та олігархами юридичної відповідальності, зокрема 31,3% опитаних наполягають на кримінальній відповідальності.

Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування фото 2

Майже 20% вважають, що санкції не можна знімати за жодних умов, навіть, якщо фігуранти понесуть відповідальність. Водночас лише 6,2% українців підтримують скасування санкцій. 

Також, більшість опитаних висловилися проти участі підсанкційних політиків у виборах.

«Щодо участі підсанкційних політиків у виборах, 68,9% опитаних висловилися «проти», з яких 41,6% – «однозначно ні», а 27,3% – «швидше ні». Однозначну підтримку цьому питанню висловили лише 12%, а «швидше так» відповіли 13,8% опитаних», зазначають організатори опитування.

Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування фото 3

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology на замовлення Аналітичного центру «Політика майбутнього». Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років. Вибірка: 1500 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 6 березня 2025 року. 

Як відомо, 13 лютого були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Ігор Коломойський та Віктор Медведчук

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з Росією (Липецька фабрика, завод «Богдан» у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук Ігор Коломойський санкції політика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Зеленського, Трампа і Венса у Білому домі 28 лютого
«Зрушень немає»: Білий дім заперечив інформацію про підписання угоди щодо надр
5 березня, 00:22
Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони
На Курщині погіршилася ситуація – Deepstate
2 березня, 03:50
Раніше Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу є «немислимий», оскільки він може зруйнувати угорську економіку
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
1 березня, 17:20
Анна Підвербна виросла і не хоче повертатися до матері
Донька найстаршої породіллі України готується до суду: в чому справа
27 лютого, 10:00
Венс провів зустріч із Зеленським
Зеленський і віцепрезидент США зробили заяви після зустрічі
14 лютого, 19:50
РНБО запровадила санкції проти Порошенка – джерела
РНБО запровадила санкції проти Порошенка – джерела
12 лютого, 21:20
Вантаж надійшов із Туреччини і декларувався як оправи пластикові та металеві для окулярів з футлярами китайського виробництва
Справа на мільйон. Київська митниця конфіскувала незаконно ввезені оправи для окулярів
11 лютого, 13:53
Головні новини ночі проти 8 лютого
Дрони атакували Ростовську область: головне за ніч
8 лютого, 06:02
Перша віртуальна галерея творів видатної художниці Марії Примаченко користується надзвичайною популярністю
Куди сходити у Києві на вихідні 8-9 березня: перелік культурних подій
Сьогодні, 14:01

Події в Україні

Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування
Дві третини українців підтримують санкції проти Порошенка, Медведчука і Коломойського, – результати опитування
У прикордонні Сумщини тривають складні бої: деталі від ЦПД
У прикордонні Сумщини тривають складні бої: деталі від ЦПД
Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян
Об'єкти газовидобутку на Полтавщині припинили роботу після атаки росіян
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Майже 200 дронів та 70 ракет. Атаку РФ вперше відбивали французькі Mirage-2000
Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки
Росіяни пошкодили енергооб'єкти на Одещині та в Тернополі: які наслідки
Найбільше з початку року. ВМС повідомили, скільки ракет Росія запустила вночі
Найбільше з початку року. ВМС повідомили, скільки ракет Росія запустила вночі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
17K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
11K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
11K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
8590
Просили більшу зарплату: німецький поштовий гігант звільнить тисячі співробітників

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua