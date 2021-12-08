Карантинна карта України: «жовта» зона стала найбільшою

У «жовтій» зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 13 областей

Показник рівня госпіталізацій перевищено у трьох регіонах країни

Станом на сьогодні, 8 грудня, в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки перебувають Київ та 13 областей у «червоному» рівні залишаються 10 регіонів. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

До «жовтого» рівня епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.

У «червоному» рівні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

У «помаранчевому» рівні одна область – Донецька.

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Рівень захворюваності на Covid-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 7 грудня по країні становить 400 на 100 тис. населення. Найвищий рівень захворюваності на Covid-19 у Полтавській – 670, Волинській – 617 областях на 100 тис. населення.

Станом на 7 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 46,5, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено у трьох регіонах країни – Чернігівській, Хмельницькій та Вінницькій області.

Водночас у жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на Covid-19.

Напередодні дев'ять регіонів перейшли у «жовту» зону.

Зазначимо, перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

До слова, за минулу добу, 7 грудня, в Україні зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, 450 осіб померли.

Ще стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна в Україні із січня.