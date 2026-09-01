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Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року
Триває 1651-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника

За минулу добу на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник завдав 93 авіаційних удари, під час яких скинув 319 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 947 дронів-камікадзе та здійснили 2872 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та один вузол зв'язку.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Яструбщина, Писарівка, Кучерівка, Уланове та Бачівськ. Крім того, авіаційного удару зазнав район населеного пункту Кореньок.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 1

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили 16 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Вовчанських Хуторів, а також у напрямках Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 3

Ворог один раз атакував у напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти шість разів атакували в районах Діброви та Ставків, а також у напрямках Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив дві штурмові дії в районі Озерного та у напрямку Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 6

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 20 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Новоселівки та Павлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 8

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 45 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки та Удачного, а також здійснював штурми у напрямках Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Дорожнього, Степів, Шевченка, Василівки, Муравки, Новопавлівки, Ганнівки та Добропілля.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 9

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 10

Окупанти шість разів атакували у напрямках Косівцевого, Воздвижівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Малої Токмачки.

Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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