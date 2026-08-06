США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі

Американські сенатори заявили, що поглиблення співпраці вже посилило можливості України на полі бою

Обмін розвідувальними даними між США та Україною повернувся до рівня, який існував до тимчасових обмежень, запроваджених Білим домом навесні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Американські сенатори про посилення співпраці

За інформацією видання, покращення співпраці підтвердили одразу кілька американських сенаторів. Вони зазначили, що відновлення повноцінного обміну розвідданими вже позитивно позначилося на можливостях українських військових.

Високопосадовець Комітету з розвідки Сенату США Марк Уорнер заявив, що співпраця між Києвом і Вашингтоном значно покращилася.

Читайте також: 👉 Після гучних скандалів американська розвідка отримала нового шефа

«Я не хочу вдаватись у деталі, але вона покращилась. Це разом із дійсно розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців», – сказав він.

Сенатори-республіканці Джон Корнін і Роджер Вікер також погодилися з оцінкою, що обмін розвідувальною інформацією між двома країнами зріс. «Схоже на те», – заявив Корнін. «Усі люблять переможців, і схоже, що Україна переламала хід війни».

Сенатор-демократ Тім Кейн зазначив, що особисто помітив зміни під час своїх поїздок до України. «Я відчуваю більше впевненості в комунікації», – сказав він, порівнюючи візити у квітні 2025 року та липні 2026 року.

Директор з інновацій та розвідки з відкритих джерел Інституту вивчення війни Джордж Баррос заявив, що дозвіл адміністрації Дональда Трампа використовувати американські розвіддані для ударів по російській енергетичній інфраструктурі став одним із ключових чинників підвищення ефективності українських далекобійних атак.

Читайте також:👉 США і Франція допомогли Україні знайти слабкі місця ППО Росії

«Ці удари стали набагато потужнішими й ефективнішими лише з 2025 року, коли нова адміністрація Трампа дозволила обмін розвідданими, який допоміг українцям отримати кращу інформацію для значно ефективніших ударів», – сказав Баррос.

Позиція США та оцінки експертів

У Білому домі наголосили, що президент США Дональд Трамп і його команда продовжують працювати над завершенням війни.

«Президент хоче, щоб цю війну врегулювали, аби безглузді вбивства припинились. Президент і його команда залишаються відданими продовженню конструктивної ролі у завершенні війни між Росією та Україною, і він зберігає оптимізм щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди», – заявили в адміністрації США.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що вигоду від такої співпраці отримують обидві сторони, оскільки Україна володіє цінною інформацією про Росію. «Немає жодних сумнівів у наступному: Україна має видатну розвідку про Росію», – сказав він.

Експерти також вважають, що одним із чинників поглиблення співпраці стали успіхи українських військових на фронті, зокрема ефективне застосування далекобійних безпілотників та ударів по цілях у глибині російської території.

Попри відновлення повноцінного обміну розвідданими, питання подальшої військової допомоги Україні залишається предметом окремих переговорів між Києвом і Вашингтоном. Раніше Reuters повідомило, що США продовжують консультації з Україною щодо спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot, хоча президент Дональд Трамп висловлював сумніви щодо цього проєкту.

Нагадаємо, у березні 2025 року адміністрація США тимчасово обмежила обмін розвідувальними даними з Україною після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті.