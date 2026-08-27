Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)

Російський чиновник перетворив вручення посмертного ордена на дивне привітання

Мер Сочі Андрій Прошунін під час вручення посмертної нагороди батькам загиблого на війні проти України Айка Роганяна подякував їм за сина та привітав із отриманням ордена.

Вручаючи батькам Айка Роганяна орден, він заявив: «Від душі. Вітаю. За сина вам велике спасибі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис чиновника.

Прошунін опублікував у своєму Telegram-каналі відео зустрічі з батьками загиблого. Під час вручення мер Сочі заявив, що загиблий нібито «заслужив» нагороду. «Біль утрати, зрозуміло, нічим не перебити. Але, тим не менш, він на цю нагороду заслужив», – сказав Прошунін.

Після цього чиновник знову звернувся до батьків із подякою за сина та повторив своє «привітання».

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Кремль розраховує мобілізувати по 300 тис. людей у 2026 та 2027 роках. Російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації. Загалом країна-агресорка може призвати близько 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року.