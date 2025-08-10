Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року
Нині триває 1264-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 22 рази

За минулу добу відбулося 160 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 79 авіаційних ударів, зокрема скинув 146 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6157 обстрілів, з них 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 910 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату та один зенітний ракетний комплекс «Бук» російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема одинадцять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Переїзне та в бік Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 43 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Удачне, Дачне, Затишок та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2025 року фото 12
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог шість разів безуспішно намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

Нагадаємо, триває 1264-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб війна фронт ЗСУ

