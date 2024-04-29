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Миколаївщина: ворог атакував дроном промислове підприємство

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Миколаївщина: ворог атакував дроном промислове підприємство
Ворог поцілив FPV - дроном по Миколаївщині
фото ілюстративне

Постраждалих внаслідок ворожої атаки немає

Російські загарбники минулої доби вдарила дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади Миколаївської області. Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«Учора, 28 квітня, об 11:09, ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по території Веснянської громади. Внаслідок чого пошкоджень зазнало майно промислового підприємства», – написав Кім .
За його словами, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та пункту управління противника.

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Теги: авіація Миколаїв Віталій Кім ворог

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