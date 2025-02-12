Сили спеціальних операцій ЗСУ звернулися з закликом до українців

Руху опору потрібні як жителі окупованих територій, так і ті, хто зараз перебуває на підконтрольній Україні території

Форми участі у захисті держави можуть бути різноманітними: від збору інформації в окупації до підготовки кожного учасника руху опору до можливого відбиття атаки агресора

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ створили спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету на сайті opir.org.ua. Військові обіцяють конфіденційність заявок.

«Участь населення в русі опору посилить обороноздатність держави, надасть обороні України всенародного характеру. Україна, яка переживає російську агресію, має пройти шлях Ізраїлю, ставши державою, готовою в будь-який момент відбити напад ворога. Усвідомлення і прийняття цієї реальності в найкоротші терміни всім населенням країни, а не лише військовими, дозволить накопичувати власну силу, яка стане основним чинником стримування ворога. Йдеться про паралельні процеси: з одного боку – мобілізацію, з іншого – залучення до руху опору населення країни, включно з мешканцями тимчасово окупованих територій», – йдеться в повідомленні.

Форми участі у захисті держави можуть бути різноманітними: від збору інформації на користь України в умовах окупації до підготовки кожного учасника руху опору до можливого відбиття атаки агресора.

Руху опору потрібні:

жителі окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму.

громадяни України, які зараз перебувають на неокупованій українській території.

«Як би не складалися обставини, навіть якщо відбудеться тимчасове припинення активних бойових дій (ми не можемо ігнорувати міжнародний політичний контекст) Україна повинна постійно готувати своє населення до можливого опору. Уже зараз потрібно вживати конкретних дій, не очікуючи, поки агресор просунеться далі по нашій території. Це важливо для підтримки своєї країни та Збройних сил України», – наголошують ССО.

Нагадаємо, уночі 16 січня біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважує, що це здійснив український спротив.

Раніше партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії та влаштувати там диверсію.