Удари РФ по навчальних центрах ЗСУ: Сирський зробив заяву

Сирський: Головне – це люди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський закликав під час щомісячної наради з питань підготовки максимально перевести навчання бійців ЗСУ під землю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!», – йдеться у заяві.

Сирський зазначив, що наразі триває робота зі створення школи підготовки інструкторів.

«Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна», – підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, 29 липня російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

Як повідомлялося, російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять.