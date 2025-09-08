Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1293-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року фото 10

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

До слова, триває 1293-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1288-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 вересня 2025 року
3 вересня, 08:16
Російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, перебувають в оточенні
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля
30 серпня, 15:47
Ковальов зауважив, що наразі для посилення протиповітряної оборони триває формування нових підрозділів
Генштаб прокоментував інформацію про масове переведення фахівців із ППО до піхоти
29 серпня, 22:04
Триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
25 серпня, 07:51
РФ з початку війни втратила 10177 танків
Втрати ворога станом на 23 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 серпня, 07:30
Нині триває 1270-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 серпня, 07:32
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року
14 серпня, 08:14
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
10 серпня, 22:56
Жорін висловився про прагнення Росії до мирних переговорів
Росія тільки розганяє свою військову машину: Жорін висловився про саміт на Алясці
10 серпня, 07:09

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч
Заяви Трампа про Україну, вибухи на Київщині: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
8861
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8390
Мій Music Hall Олени Мозгової. Супершоу, яке завершилося матюками (фото)
2541
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
2337
«Долю вирішено»: угорський прем'єр Орбан заговорив про «поділ» України

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua