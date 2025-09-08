Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Нині триває 1293-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 156 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 75 авіаційних ударів, застосував 16 ракет й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4703 обстріли, з них 184 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4679 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопавлівка, Щербаки, Магдалинівка, Лук’янівське Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили дев’ять атак росіян. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 216 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Куп’янська та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє та в напрямку Дробишевого, Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку

Агресор атакував поблизу Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося 12 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районах Маркового, Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок й Міньківки.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив вісім атак у районах Полтавки, Щербинівки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Вільне, Котлине, Новопідгороднє, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Промінь, Лисівка, Удачне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах Комишувахи, Зеленого Гаю, Обратного, Ольгівського, Олександрограду та у напрямку Іванівки, Соснівки, Філії.

На Оріхівському напрямку

Агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районі Плавнів та у бік Малої Токмачки, Степногірська та Новоданилівки.

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

