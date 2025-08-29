Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 29 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 29 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1080480 (+850) осіб;
  • танків – 11143 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23191 (+6) од;
  • артилерійських систем – 32125 (+61) од;
  • РСЗВ – 1476 (+2) од;
  • засоби ППО – 1213 (+1) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414);
  • крилаті ракети – 3626 (+28);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109);
  • спеціальна техніка – 3952 (+0).
Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За повідомленням DeepState, ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку
Генштаб прокоментував повідомлення про окупацію двох сіл на Дніпропетровщині
26 серпня, 17:25
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
24 серпня, 08:19
Ситуація на фронті 22 серпня
Лінія фронту станом на 22 серпня 2025. Зведення Генштабу
22 серпня, 22:17
За словами військових, перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» остаточно зупинено
Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію на Тамбовщині
18 серпня, 17:08
Ситуація на фронті 17 серпня
Лінія фронту станом на 17 серпня 2025. Зведення Генштабу
17 серпня, 23:00
Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління
РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного
14 серпня, 18:30
У Брянській області рф уражено нафтоперекачувальну станцію
Масштабна пожежа на російській нафтовій станції: подробиці удару дронів
13 серпня, 12:33
Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»
Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними»
1 серпня, 16:08
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року
31 липня, 08:26

Події в Україні

Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували Запорізький район: постраждала однорічна дитина
Окупанти атакували Запорізький район: постраждала однорічна дитина
На війні в Україні загинув естонський доброволець
На війні в Україні загинув естонський доброволець
Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ
Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
32K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
6615
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
5873
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua