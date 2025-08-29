Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 29 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 29 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 29 серпня втратила:
- особового складу – близько 1080480 (+850) осіб;
- танків – 11143 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23191 (+6) од;
- артилерійських систем – 32125 (+61) од;
- РСЗВ – 1476 (+2) од;
- засоби ППО – 1213 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54375 (+414);
- крилаті ракети – 3626 (+28);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60116 (+109);
- спеціальна техніка – 3952 (+0).
Нагадаємо, триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні.
