Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 23 січня
фото: Генштаб ЗСУ

23 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинули 145 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

23 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав п’яти авіаударів, скинувши 11 керованих бомб, та здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарного та у бік населеного пункту Нестерне.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмових дій противника у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва. Ще три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник двічі атакував поблизу Сіверська.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулось три штурмові дії ворога в бік населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 20 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки. Один бій ще триває.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 31 рази атакував у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 20 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Чотири боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Братське, Різдвянка, Тернувате.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили атаку противника у напрямку Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Окупанти наступальних дій не проводили.

Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1430-й день повномасштабної війни в Україні.

