Лінія фронту станом на 23 січня 2026. Зведення Генштабу

23 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали 62 авіаційних ударів, скинули 145 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3339 дронів-камікадзе та здійснили 2779 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

23 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав п’яти авіаударів, скинувши 11 керованих бомб, та здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, один з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарного та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп'янському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили вісім штурмових дій противника у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва. Ще три боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

Противник двічі атакував поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку

Відбулось три штурмові дії ворога в бік населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 20 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки. Один бій ще триває.

На Покровському напрямку

Противник 31 рази атакував у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Агресор 20 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки. Чотири боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Братське, Різдвянка, Тернувате.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили атаку противника у напрямку Павлівки. Ворог завдав авіаудару по Верхній Терсі.

На Придніпровському напрямку

Окупанти наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1430-й день повномасштабної війни в Україні.