Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 37 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень. Найбільше російських атак Сили оборони зупинили на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали двох ракетних ударів із застосуванням 13 ракет та здійснили 80 авіаційних ударів, під час яких скинули 284 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 11 155 дронів-камікадзе та здійснили 3422 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 28 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів зазнали Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Рогізне, Товстодубове, Безсалівка, Винторівка, Гірки, Яструбщина та Тополя Сумської області. Російська авіація також атакувала райони Сум, Гурко-Ожинки та Пустогорода.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили три пункти управління, один район зосередження живої сили противника, одну артилерійську систему та чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники зупинили сім ворожих штурмів. Водночас російські війська здійснили 71 обстріл позицій Сил оборони та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Лимана та Стариці, а також у напрямках Хатнього, Колодязного, Охрімівки та Водяного.

На Куп’янському напрямку

Російські війська здійснили 15 атак у районах Загризового та Курилівки, а також у напрямках Радьківки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Окупанти сім разів намагалися прорвати українську оборону. Бої точилися в районах Карпівки, Середнього, Зарічного та Діброви.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 18 штурмових дій у районах Різниківки, Закітного, Кривої Луки та Калеників, а також у напрямках Рай-Олександрівки й Озерного.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснили одну атаку у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 34 атаки в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямках Довгої Балки, Степанівки, Торецького, Нового Донбасу та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 37 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Нового Шахового, Мирного, Дорожнього, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Удачного та Новомиколаївки, а також у напрямках Шевченка, Мирного, Василівки, Сергіївки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку у напрямку Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

фото: ISW

Окупанти шість разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Чарівного, Косівцевого, Староукраїнки, Цвіткового та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Лугівського.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1631-й день повномасштабної війни в Україні.