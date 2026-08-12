Втрати ворога станом на 12 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 260 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 серпня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 12 серпня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 461 660(+1 260) осіб;
- танків – 12 259 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 25 127 (+7) од.;
- артилерійських систем – 47 773 (+60) од.;
- РСЗВ – 2 022 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 561 (+1) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 456 339 (+1 767) од.;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+388) од.;
- спеціальної техніки – 4 516 (+2) од.
Вартість знищеної техніки РФ станом на 12 серпня 2026 року
|Категорія
|Назва / Модель техніки
|Орієнтовна вартість одиниці
|Знищено (ГШ ЗСУ на 12.08.2026)
|Приблизна сума втрат РФ (USD)
|Ракетне озброєння та БПЛА
|Х-101 (стратегічна крилата ракета)
|$13 млн
|5 007
(крилаті ракети)
|~ $15,02 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
|«Калібр» (крилата ракета морського базування)
|$6,5 млн
|«Іскандер-М» (балістична ракета)
|$3 млн
|«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета)
|$1,25 млн
|Х-22 (надзвукова крилата ракета)
|$1 млн
|«Точка-У» (тактична ракета)
|$300 тис.
|«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе)
|$20 тис. – $40 тис.
|456 339
(БПЛА операт.-тактич.)
|~ $13,69 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
|Авіація та гелікоптери
|Іл-76 (важкий транспортний літак)
|$86 млн
|439
(літаків)
|~ $13,17 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
|Су-35 (надманеврений винищувач)
|$40 млн – $50 млн
|Су-34 (винищувач-бомбардувальник)
|$36 млн
|Су-30СМ (багатоцільовий винищувач)
|$33 млн
|Су-25 (штурмовик)
|$11 млн
|Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер)
|$18 млн
|354
(гелікоптерів)
|~ $5,31 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
|Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер)
|$16 млн
|Бронетехніка та артилерія
|Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ)
|$4,5 млн
|12 259
(танків)
|~ $30,63 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
|Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки)
|$3 млн – $4 млн
|САУ «Мста-С» (самохідна артилерія)
|$4 млн
|47 773
(артсистем)
|~ $71,65 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
|БМП-3 (бойова машина піхоти)
|$1 млн
|25 127
(ББМ)
|~ $15,07 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
|БТР-82А (бронетранспортер)
|$500 тис.
|Системи ППО та РЕБ
|ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон)
|$1,2 млрд
|1 561
(засобів ППО)
|~ $23,40 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
|ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М»
|близько $25 млн
|ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус)
|$14 млн – $15 млн
|Військово-морський флот
|Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ)
|$750 млн
|35
(кораблі / катери)
|~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
|Ракетні корвети (типу «Буян-М»)
|$100 млн – $150 млн
|Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков»)
|$85 млн
|Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів»)
|$300 млн
|2
(підводні човни)
|$600 млн
* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.
Нагадаємо, триває 1631-й день повномасштабної війни в Україні.
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