Втрати ворога станом на 12 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 12 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 12 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 12 серпня втратила:

особового складу – близько 1 461 660(+1 260) осіб;

танків – 12 259 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 127 (+7) од.;

артилерійських систем – 47 773 (+60) од.;

РСЗВ – 2 022 (+2) од.;

засобів ППО – 1 561 (+1) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 203 (+13) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 456 339 (+1 767) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+388) од.;

спеціальної техніки – 4 516 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 12 серпня 2026 року