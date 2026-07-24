Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту та військовому заводу в РФ

Президент: Дякую воїнам за влучність!

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження воєнного підприємства у російському місті Кіров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наші Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по наших містах і громадах. Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь», – наголосив президент.

☄️ Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові, яке постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, - Зеленський



Також наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому… pic.twitter.com/HxEkpdAapL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 24, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зокрема, президент повідомив про ураження нафтового об'єкта на території РФ.

«Також наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому обʼєкту. Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням. Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів. Слава Україні!», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Санкт-Петербурзі – мешканці міста й області зняли на фото і відео серію вибухів та густий дим над об'єктом.

Також під ударом опинився склад Wildberries у тимчасово окупованому Криму. До слова, «Главком» розповідав, чому саме склади Wildberries останніми тижнями стали регулярною ціллю атак і яке значення ця логістична мережа має для забезпечення постачань в Росії.

До того ж 24 липня, під ракетний удар потрапив російський Кіров. Завод спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ.