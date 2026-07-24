Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту та військовому заводу в РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту та військовому заводу в РФ
Сили оборони уразили низку об'єктів у РФ
фото: скриншот з відео

Президент: Дякую воїнам за влучність!

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження воєнного підприємства у російському місті Кіров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наші Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по наших містах і громадах. Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зокрема, президент повідомив про ураження нафтового об'єкта на території РФ.

«Також наші далекобійні санкції спрацювали й на відстані майже 1350 кілометрів по нафтовому обʼєкту. Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням. Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів. Слава Україні!», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня дрони атакували логістичний хаб Wildberries у Санкт-Петербурзі – мешканці міста й області зняли на фото і відео серію вибухів та густий дим над об'єктом.

Також під ударом опинився склад Wildberries у тимчасово окупованому Криму. До слова, «Главком» розповідав, чому саме склади Wildberries останніми тижнями стали регулярною ціллю атак і яке значення ця логістична мережа має для забезпечення постачань в Росії.

До того ж 24 липня, під ракетний удар потрапив російський Кіров. Завод спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ.

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото із соцмереж російського посольства
Посольство Росії в Швеції заявило про напад дронів з імітацією вибухівки та фарбою
2 липня, 14:13
Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
Якби Україна вела війну, як її веде Путін, то в Москві була б гора трупів
Вчора, 07:43
Володимир Путін та Аркадій Ротенберг
Путін почав «їсти» своїх
2 липня, 16:33
На східному напрямку збито російський винищувач Су-35
ЗСУ збили російський винищувач Су-35
8 липня, 15:47
Російський диктатор наполягає на продовженні бойових дій
Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо
9 липня, 17:27
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив про можливу операцію Росії під чужим прапором
Глава МЗС Польщі пояснив, як Росія може спровокувати війну з НАТО
27 червня, 08:26
Новоросійськ – один з ключових експортних хабів Росії
Росія визнала свої води в Чорному морі небезпечними для суден
Вчора, 19:41
Уражено НПЗ у Краснодарському та Ярославському регіонах Росії
Сили оборони зробили українцям подарунок до Дня Конституції (відео)
28 червня, 10:35
ФІФА та УЄФА не планують повертати Росію на міжнародні турніри після рішення МОК
ЗМІ озвучили позицію ФІФА та УЄФА щодо повернення Росії на міжнародні турніри
8 липня, 12:52

Політика

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту та військовому заводу в РФ
Зеленський підтвердив удар по нафтовому об'єкту та військовому заводу в РФ
Федоров поставив кадровий ультиматум президенту
Федоров поставив кадровий ультиматум президенту
Зеленський і Павлюк обговорили, як утримати перевагу над ворогом
Зеленський і Павлюк обговорили, як утримати перевагу над ворогом
Зеленський планує візит у США, щоб обговорити шляхи закінчення війни
Зеленський планує візит у США, щоб обговорити шляхи закінчення війни
Зеленський пояснив, чого очікує від спільної роботи Драпатого і Хмари
Зеленський пояснив, чого очікує від спільної роботи Драпатого і Хмари

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
100K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
86K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
76K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua