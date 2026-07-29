«Ми виб'ємо з них усе чортове лайно». Трамп звернувся до Ірану

Після атаки на американську базу президент США пообіцяв жорстку відповідь Тегерану, а Вашингтон уже готується до нової ескалації на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на атаку підтримуваних Іраном угруповань на американських військових у Йорданії, пообіцявши Тегерану жорстку відповідь. На тлі загострення ситуації Вашингтон уже посилив військову присутність у регіоні та розглядає нові удари по пов'язаних з Іраном цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

🇺🇸Президент США Дональд Трамп різко відреагував на атаку підтримуваних Іраном угруповань на американських військових у Йорданії, пообіцявши Тегерану жорстку відповідь.



На тлі загострення ситуації Вашингтон уже посилив військову присутність у регіоні та розглядає нові удари по… pic.twitter.com/a37hFv8Qxt — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 29, 2026

«Ми виб'ємо з них усе чортове лайно. Ми завдамо їм потужного удару – вони отримають добрячої прочуханки», – сказав Трамп.

Заява пролунала після атаки на американських військових у Йорданії, відповідальність за яку Вашингтон поклав на підтримувані Іраном угруповання. За даними Центрального командування США (CENTCOM), усі ракети, випущені по американській базі, були успішно перехоплені.

Після цього Сполучені Штати спільно із Саудівською Аравією завдали ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях в Іраку. Крім того, Дональд Трамп заявив, що адміністрація розглядає можливість подальших дій проти керівництва Корпусу вартових ісламської революції.

Останніми тижнями США значно наростили військову присутність на Близькому Сході. До регіону перекинули понад 20 кораблів ВМС США, серед яких авіаносці USS Abraham Lincoln і USS George H.W. Bush, а також універсальний десантний корабель USS Tripoli. Наприкінці червня вони разом із ще 16 бойовими кораблями провели масштабні навчання в Аравійському морі.

На тлі загострення конфлікту різко відреагували й світові ринки. Вартість нафти марки Brent підскочила майже на 5% – до $88,23 за барель. Інвестори побоюються, що подальша ескалація може вплинути на судноплавство через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти.

Водночас Центральне командування США посилило заходи безпеки для своїх військових. Як раніше повідомляло агентство Reuters, командувач CENTCOM адмірал Бред Купер попередив особовий склад, що Іран використовує відео та фотографії, опубліковані американськими військовослужбовцями в інтернеті, для оцінки результатів ракетних ударів по військових базах.